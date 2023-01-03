Скільки ще атакуватимуть дрони? Чому Росія продовжує застосовувати БПЛА та що треба для їх ефективного знищення

Під час останніх масованих атак Росія застосовувала дрони-камікадзе. Експерти кажуть, що це свідчить про те, що ворожі запаси ракет дещо вичерпалися. В одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський теж зауважив, що Росія готується до тривалої атаки дронами.

Речник Командування Повітряних сил ЗС України полковник Юрій Ігнат розповів Яні Брензей про високу ефективність української ППО та поділився, чому росіяни все одно запускають дрони-камікадзе.

Він зазначив, що, за даними певних українських спецслужб, нова партія дронів для Росії становила 250 одиниць. Половину вже використали, тож можна лише умовно порахувати спроможності ворога. І не варто забувати, що партії також можуть підвозити, адже Росію з Іраном розділяє шматок Каспійського моря.

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За дві доби, у новорічну ніч та після, було збито 84 дрони. ППО збила 100% дронів.

Такого результату не досягали ще ніколи. З 11 вересня дрони близяться до 500 збитих, — підкреслив Юрій Ігнат.

Він міркує, що росіяни можуть запускати дрони, щоб виснажити нашу систему ППО в цілому. Це як і техніка, так і людський фактор. Українські військові готові їх збивати, але це втомлює. Також це впливає на боєкомплекти зенітних ракет та іншого озброєння.

У збитті дронів дуже допомагає західне озброєння, яке нам надають наші партнери. Тому треба і надалі просити партнерів посилювати допомогу.

За словами Юрія Ігната, створити купол над усією територією України неможливо фізично. Системи ППО поставити по протяжності всього кордону та перекрити стратегічно важливі об’єкти всередині країни неможливо.

Частку системи ППО виконують винищувачі, зокрема, і в інших країнах світу.

— Багатоцільові літаки є частиною системи протиповітряної оборони.

Літаки, які можуть швидко злетіти з оперативних аеродромів і прибути в район, де треба перехопити крилату ракету, дрон чи літак.

Вони діють оперативно та максимально ефективно. Для цього потрібні нові сучасні літаки, які мають новітні радари, ракети тощо, — пояснює Ігнат.

Проте ЗРК разом з ППО сухопутних військ та літаками — усе це потрібно для ефективної оборони.

Російські військові посилили свої обстріли на новорічні свята. Люди у прифронтових населених пунктах замість святкувань рятували вціліле зі своїх осель. Раніше ми розповідали, яка ситуація на Донеччині.

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