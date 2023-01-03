Украина

Сколько еще будут атаковать дроны? Почему Россия продолжает применять БПЛА и что нужно для их эффективного уничтожения

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 января 2023, 17:00

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