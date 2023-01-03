Сколько еще будут атаковать дроны? Почему Россия продолжает применять БПЛА и что нужно для их эффективного уничтожения

Во время последних массированных атак Россия применяла дроны-камикадзе. Эксперты говорят, что это свидетельствует о том, что вражеские запасы ракет несколько иссякли. В одном из своих обращений президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что Россия готовится к длительной атаке дронами.

Спикер Командования Воздушных сил ВС Украины полковник Юрий Игнат рассказал Яне Брензей о высокой эффективности украинской ПВО и поделился, почему россияне все равно запускают дроны-камикадзе.

Он отметил, что, по данным некоторых спецслужб, новая партия дронов для России составила 250 единиц. Половину уже использовали, поэтому можно только условно сосчитать способности врага. И не стоит забывать, что партии тоже могут подвозить, ведь Россию с Ираном разделяет кусок Каспийского моря.

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За двое суток, в новогоднюю ночь и после, были сбиты 84 дрона. ПВО сбила 100% дронов.

Такого результата не достигали никогда. С 11 сентября дроны близятся к 500 сбитым, — подчеркнул Юрий Игнат.

Он считает, что россияне могут запускать дроны, чтобы истощить нашу систему ПВО в целом. Это как техника, так и человеческий фактор. Украинские военные готовы их сбивать, но это утомительно. Это также влияет на боекомплекты зенитных ракет и другого вооружения.

В сбивании дронов очень помогает западное вооружение, которое нам предоставляют наши партнеры. Поэтому нужно и дальше просить партнеров усиливать помощь.

По словам Юрия Игната, создать купол над всей территорией Украины невозможно физически. Системы ПВО поставить по протяжности всей границы и перекрыть стратегически важные объекты внутри страны невозможно.

Часть системы ПВО составляют истребители, в частности, и в других странах мира.

— Многоцелевые самолеты являются частью системы противовоздушной обороны.

Самолеты, которые могут быстро взлететь с оперативных аэродромов и прибыть в район, где нужно перехватить крылатую ракету, дрон или самолет.

Они действуют оперативно и максимально эффективно. Для этого нужны новые современные самолеты, у которых есть новейшие радары, ракеты и т.д., — объясняет Игнат.

Однако ЗРК вместе с ПВО сухопутных войск и самолетами — все это нужно для эффективной обороны.

Российские военные усилили свои обстрелы в новогодние праздники. Люди в прифронтовых населенных пунктах вместо празднований спасали уцелевшее из своих домов. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Донецкой области.

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