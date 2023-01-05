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Статистика здивує: у Військовому штабі ЄС оцінили втрати Росії у війні проти України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Січня 2023, 14:00
Військовий штаб ЄС розповів про втрати Росії в Україні
Фото: Facebook

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