Статистика здивує: у Військовому штабі ЄС оцінили втрати Росії у війні проти України

Росія зазнала значних втрат у війні проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 60% від загальної кількості бойових танків і 70% від кількості ракет, пристосованих для наземних цілей, а особового складу — близько 250 тис. солдатів.

Про це заявив глава Військового штабу Євросоюзу Ерве Блежан під час виступу перед депутатами Комітету національної оборони за закритими дверима 16 листопада, пише Le Figaro. Також була опублікована стенограма виступу Блежана.

Європейський адмірал стверджує, що понад 40% транспортних засобів і 20% артилерії Росії виведені з ладу. Крім цього Військовий штаб ЄС повідомляє, що втрати Росії становлять щонайменше 60 тис. убитих російських бійців, а поранених — утричі більше.

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Це означає, що близько 250 тис. російських військових зараз виведено з ладу — заявив Ерве Блежан.

Він вважає, що українські втрати складніше буде порахувати. Вони менш значні, ніж російські, але все ж значні.

За його словами, короткостроковою метою українців є створення до березня 2023 року трьох нових армійських корпусів чисельністю приблизно 75 тис. осіб. Мета їхнього створення полягає у тому, щоб мати змогу взяти ініціативу в операціях навесні.

А мобілізація 300 тис. резервістів у РФ наприкінці вересня, яка мала б компенсувати втрати, призвела до численних дисфункцій.

Замість того щоб бути бійцями, їх використовуватимуть для посилення ліній оборони на незаконно окупованих територіях, — сказав Ерве Блежан.

Також адмірал не забув згадати про санкції проти Росії та їх вплив на російську економіку. За його словами, економіка країни страждає на брак сировини та електронних компонентів для придбання нового обладнання.

Тому російські військові можуть красти й вивозити з України телевізори, пральні машини не тільки, щоб прикрасити свої будинки. Можливо, це роблять, щоб забезпечити російську промисловість. Але цього буде недостатньо.

Глава Військового штабу ЄС також передбачив, що весняний наступ може бути спрямований на продовження розпочатого у вересні просування ЗСУ в Харківській і Херсонській областях. Україна має намір перемогти й повернути усі окуповані території.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов у своєму інтерв’ю розповів про можливу ескалацію у лютому 2023. Читай подробиці за посиланням.

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