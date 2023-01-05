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Статистика удивит: в Военном штабе ЕС оценили потери России в войне против Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 января 2023, 14:00
Військовий штаб ЄС розповів про втрати Росії в Україні
Фото: Facebook

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