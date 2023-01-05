Статистика удивит: в Военном штабе ЕС оценили потери России в войне против Украины

Россия понесла значительные потери в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 60% общего количества боевых танков и 70% от количества ракет, приспособленных для наземных целей, а личного состава — около 250 тыс. солдат.

Об этом заявил глава Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан во время выступления перед депутатами Комитета национальной обороны за закрытыми дверями 16 ноября, пишет Le Figaro. Также была опубликована стенограмма выступления Блежана.

Европейский адмирал утверждает, что более 40% транспортных средств и 20% артиллерии России выведены из строя. Помимо этого, Военный штаб ЕС сообщает, что потери России составляют по меньшей мере 60 тыс. убитых российских бойцов, а раненых — втрое больше.

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Это означает, что около 250 тыс. российских военных сейчас выведены из строя, — заявил Эрве Блежан.

Он считает, что украинские потери будет сложнее посчитать. Они менее значительны, чем российские, но все же значительные.

По его словам, краткосрочной целью украинцев является создание к марту 2023 трех новых армейских корпусов численностью примерно 75 тыс. человек. Цель их создания состоит в том, чтобы иметь возможность взять инициативу в операциях весной.

А мобилизация 300 тыс. резервистов в РФ в конце сентября, которая должна компенсировать потери, привела к многочисленным дисфункциям.

Вместо того чтобы быть бойцами, они будут использоваться для усиления линий обороны на незаконно оккупированных территориях, — сказал Эрве Блежан.

Также адмирал не забыл упомянуть о санкциях против России и их влиянии на российскую экономику. По его словам, экономика страны страдает от нехватки сырья и электронных компонентов для приобретения нового оборудования.

Поэтому российские военные могут воровать и вывозить из Украины телевизоры, стиральные машины и т.д. не только, чтобы украсить свои дома. Возможно, это делают, чтобы обеспечить российскую промышленность. Но этого будет недостаточно.

Глава Военного штаба ЕС также предусмотрел, что весеннее наступление может быть направлено на продолжение начатого в сентябре продвижения ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Украина намерена победить и вернуть все оккупированные территории.

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