Парк в Бучі: адреса, що подивитися та чому сюди варто приїхати

Усього за кілька десятків хвилин від Києва є місце, де можна на кілька годин забути про шум мегаполіса. Бучанський міський парк займає 52 гектари й поєднує доглянуті алеї, сосновий ліс, озера та сучасні зони відпочинку, тому давно став одним із найпопулярніших парків Київщини

Тут немає відчуття бетонних джунглів. Натомість на тебе чекають ідеальні газони, озера з качками та атмосфера, від якої миттєво відпускає робочий стрес.

Історія Бучанського парку

Якщо заглибитися в минуле, то історія Бучанського парку розпочалася у 2011 році, він став справжнім подарунком громаді до 110-річчя міста. Його спроєктували в кращих традиціях англійського стилю: з просторими алеями, витонченою ротондою та французьким двориком, який став улюбленим місцем для весільних фотосесій.

Протягом років локація лише розквітала. У 2017 році тут поставили мармурові скульптури, а згодом — справжні зірки кінематографа. На вході вас зустріне велетенський дуб-патріарх, який бачив ще заснування самої Бучі.

Парк у Бучі, що подивитися: топ-локації для твого Instagram

Під час прогулянки Бучанським міським парком не оминіть його найвідоміші локації. Насамперед варто завітати до озер із фонтанами та прогулятися набережною, де можна відпочити біля води й насолодитися краєвидами.

Ось ще кілька місць, які точно варто включити до свого маршруту:

Озера з фонтанами та набережна. Тут можна просто годинами сидіти біля води, спостерігаючи за грою світла в струменях фонтанів;

Залізні “кінозірки” . Для фанатів фантастики на території встановили круті металеві інсталяції: Термінатор, Чужий та Веном;

Скульптурні композиції. Рожевий мармур та сучасні арт-об’єкти додають простору витонченості;

Тут вирує культурне життя — від камерних концертів до виступів зірок масштабу Kalush Orchestra.

Бучанський міський парк — це не лише місце для спокійних прогулянок. Тут є розваги для відвідувачів будь-якого віку.

Любителі активного відпочинку можуть випробувати сили у великому мотузковому парку з трасами різної складності, покататися на велосипеді чи самокаті або провести час у сучасному скейтпарку.

Для дітей облаштоване велике ігрове містечко та працює мінізоопарк, а тим, хто хоче перепочити після прогулянки, варто завітати до одного з кафе, розташованих на території парку, де можна випити кави й скуштувати десерти.

Де знаходиться Бучанський парк: адреса

Плануючи поїздку, обов’язково перевір, як працює навігація. Якщо тобі потрібна точна адреса парку в Бучі, записуй: вул. Інститутська, 54.

Як дістатися з Києва:

Маршрутки: від ст. м. “Академмістечко” або Святошин” курсують №381, 421, 422 (їхати близько 40 хвилин);

Авто : найшвидше по Новоірпінській трасі. Біля входу є зручна стоянка;

Доречі точну адресу парку в Бучі знайти в навігаторі, просто ввівши назву міста та Міський парк.

Парк відкритий для відвідувачів щодня з 05:00 до 22:00, тож завітати сюди можна, як на ранкову прогулянку, так і ввечері після роботи.

Якщо ти любиш тишу та спокій — обирай ранок буднього дня. А от у неділю після 15:00 тут панує справжній драйв: з’їжджаються сім’ї, бігуни та великі компанії друзів.

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