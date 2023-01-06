Прекращение огня на Рождество — ловушка или жест доброй воли от россиян? Мнения украинских и западных экспертов

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине в связи с празднованием Рождества по старому календарю.

Режим должен начать действовать по московскому времени с полудня 6 января до полуночи 7 января. Однако украинские и западные эксперты считают, что это не что иное, как очередная попытка Кремля очернить Украину и выиграть время на поле боя.

Прекращение огня на Рождество — зачем это россиянам?

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что таким шагом Россия надеется нанести вред репутации Украины, дать своим войскам возможность отдохнуть, чтобы затем возобновить наступление на критических участках фронта.

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— Такая пауза непомерно пойдет на пользу российским войскам и станет лишать инициативы Украины. Путин призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и неохотной делать необходимые шаги для переговоров, — считают аналитики.

Президент США Джо Байден также скептически отнесся к подобной инициативе России.

Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские садики и церкви… 25 декабря и на Новый год… Я думаю, что он пытается передохнуть, — прокомментировал он.

Полковник СБУ, секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности обороны и разведки Роман Костенко считает, что это будет очередная ловушка Кремля и попытка РФ принудить Украину к переговорам на невыгодных условиях. Об этом он рассказал ведущей телемарафона Яне Брензей.

— Им нужно это перемирие для того, чтобы пополнить свои силы. Они хотели бы, чтобы мы тоже не стреляли. Но мы видели, что русская церковь благословляла убийства наших гражданских, — говорит Костенко.

Антикризисный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объясняет, что эта информационная компания рассчитана, прежде всего, на внутреннюю аудиторию России, а также на ЕС и нейтральные страны (например, Латинской Америки).

— Российская Федерация хочет снизить интенсивность боевых действий на время… Для того, чтобы провести дополнительную мобилизацию, проапгрейдить свою армию, провести тренировки, перегруппировку и таким образом начать позже, в конце февраля, новые этапы наступления на Украину, — считает он.

Детальнее о ситуации на фронте тебе расскажет карта боевых действий в Украине 06.01.2023.

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