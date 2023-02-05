Украине нужно оружие, включая самолеты! Впечатления президента ПА НАТО от Бородянки

Вчера в Киевской области побывала делегация Парламентской ассамблеи НАТО. Еще в ноябре эта инстанция приняла резолюцию и признала Россию государством-террористом.

Сегодня же президент Ассамблеи Жоэль Гаррио-Майлям и ее коллеги окончательно убедились в правильности своей политики — увидели вблизи последствия зверств россиян.

Они пообщались с местными жителями и узнали о тех страданиях, которые принесла на украинскую землю Россия.

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После увиденного президент Ассамблеи заверила — со своей трибуны будет делать все, что нужно, чтобы Украина победила. Западные партнеры позаботятся и о военной помощи, и о восстановлении нашей страны.

Я видела по телевидению и сопереживала, но когда ты видишь своими глазами эту катастрофу и эти разрушения, ты осознаешь это иначе — это настоящий терроризм.

Украине нужно оружие, включая самолеты. Мы стараемся с трибуны Парламентской ассамблеи НАТО об этом говорить. Говорить, что мы должны идти на какие-то жертвы.

Но наши жертвы — ничто против того, что переживает украинский народ, — отметила Жоэль Гаррио-Майлям.

3 февраля прошел масштабный саммит Украина-ЕС. Читай интервью Урсулы фон дер Ляен о вступлении Украины в ЕС.

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Главное фото: Верховная Рада Украины