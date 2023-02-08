Мир

Мы стоим с народом Украины! Джо Байден растрогал своим выступлением в Конгрессе США

Елена Яковлева, редактор сайта 08 февраля 2023, 12:00

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Актеры сменили сцену на оружие, но спектакли продолжаются: как живет столичный театр во время полномасштабной войны
Сувенірні брелки
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Брелки из российских танков. Как мастер изготовляет сувениры из уничтоженной вражеской техники

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