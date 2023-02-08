Мы стоим с народом Украины! Джо Байден растрогал своим выступлением в Конгрессе США

Сегодня президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с ежегодной речью О состоянии страны.
Он уделил большое внимание внутренним проблемам США, но также упомянул об Украине. На выступление была приглашена Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова.
Байден признался, что неоправданная агрессия Путина стала испытанием как для Америки, так и для всего мира. Однако Штаты будут поддерживать украинский народ столько, сколько необходимо.
— Будем ли мы отстаивать основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет, право людей жить свободными от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Через год мы знаем ответ: да, мы будем.
Мы выстояли против агрессии Путина. Мы стоим с народом Украины. Мы будем стоять с вами так долго, как это потребуется, — подчеркнул президент США.
Мы выстояли против агрессии Путина. Мы стоим с народом Украины. Мы будем стоять с вами так долго, как это потребуется, — подчеркнул президент США.
Он добавил, что Америка смогла объединить НАТО и создать глобальную коалицию для поддержки Украины.
Несколько дней назад в Киевскую область приехала делегация Парламентской ассамблеи НАТО.
Ее президент Жоэль Гаррио-Майлям в Украине побывала впервые. Смотри, какие впечатления остались у нее после увиденного в Бородянке.
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Главное фото: Getty Images