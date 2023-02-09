Мир жестокий, но не без добрых людей: как живет сын погибшего врача Охматдета

Россияне уносят жизни украинского цвета нации. Россияне убивают военных ребят. Россияне пытают мирных жителей временно оккупированных городов и они же, россияне, целят своими ракетами в утренние парки и перекрестки, убивают спешащих на работу украинцев.

10 октября 2022 года 36-летняя Оксана Леонтьева ехала на работу: там врача-гематолога ждало много больных деток.

Но около 8:30 утра ее убила российская ракета, врач сгорела в своем авто. Сиротой остался сын Гриша, которому было всего пять лет.

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Как сейчас живет сын Оксаны Леонтьевой

Известно, что перед Новым годом пятилетнему Грише подарили квартиру в доме в Ирпене.

Инициировал это руководитель стоматологической клиники Антон Резников и руководитель по коммуникациям Национального института рака Ольга Канская, а деньги собрали врачи, сокурсники Оксаны, друзья и просто незнакомые люди.

Отец погибшего врача Григорий Леонтьев говорит: 31 декабря они уже побывали в новой квартире и уладили все нотариальные вопросы.

Мир хоть и жестокий, но не без добрых людей, спасибо им, — прокомментировал он.

Пока мальчик вместе с бабушкой и дедушкой живут в квартире погибшего врача. Родные говорят, что все из соображений комфорта самого ребенка, ведь мальчик очень любит квартиру и знает, где лежит каждая вещь. К тому же совсем близко — детский сад.

Попечительство на внука бабушка и дедушка оформили быстро, в этом помогали все государственные органы. У Гриши еще есть родной дядя — и если что-нибудь случится со старшими родственниками, то тогда опекунство за Гришу оформит он.

“Мама задерживается в больнице…”

Родные рассказывают: они не сразу признались маленькому Грише о трагедии. Оксана погибла после того, как отвезла сына в детский сад.

В тот день родные забрали его из садика и сказали, что мама на несколько дней задержится на работе.

О смерти родного человека Гриша узнал уже после похорон.

Дедушка вспоминает: воспринял известие довольно по-детски, но пережил большое горе. Когда ему только сообщили о смерти мамы, он спросил: “А мама успела полечить деток?”

Потом мальчик стал расспрашивать у дедушки и бабушки о причинах смерти мамы. Поэтому Григорий Леонтьев возил внука на место, где автомобиль Оксаны загорелся из-за российской ракеты. Также он пытался объяснить, как именно “сломалось” авто мамы Гриши.

Гриша еще не понимает, что мама не вернется после войны. Год назад у него умер отец — оторвался тромб.

Теперь он верит, что родители ангелами наблюдают за ним с неба.

Оксана Леонтьева: жизнь врача, которая спасала детей

Женщина была трудоголиком и очень беспокоилась о судьбе собственных пациентов. Был юноша 18 лет, которому грозила ампутация. Оксана трое суток провела с ним, не приезжала даже на ночь домой.

Теперь родители педиатра собирают вещи дочери: находят разные документы и протоколы, которые она изучала, чтобы знать новые подходы к лечению детей. Об этом никто не знал — она укладывала сына спать и продолжала работать. Но известной Оксана стала уже после своей смерти, хотя в профессии добилась многого.

Отец Оксаны рассказывает, что видел на видео заседание парламента Эстонии. Там один из депутатов держал портрет Оксаны и потребовал признать Россию страной-террористом.

Родственница из Швейцарии также рассказывала, как в одной из местных парикмахерских мастерицы обсуждали историю молодого врача, которую убила российская ракета.

К сожалению, поддержку себе Украина получает через кровь. Но сейчас с нами весь мир! Джо Байден в своей речи растрогал сообщество и заявил, что народ США будет стоять бок о бок с Украиной.

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