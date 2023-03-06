Леся Українка аплодувала б! Рецензія на мультфільм Мавка. Лісова пісня

Геніальна Леся Українка написала драму-феєрію Лісова пісня всього за 12 днів. Ця історія про Мавку полюбилася як великим, так і маленьким українцям, тож її вирішили екранізувати.

Як мультфільм відрізняється від оригінального сюжету, яким дивацтвам здивувалась б сама Леся Українка та які українські гурти тепер почує весь світ, — усе це розповіла журналістка Факти.Life Марія Степанюк у своїй рецензії.

Історія створення стрічки

За створення кінострічки за мотивами драми-феєрії Лесі Українки взялася студія Animagrad. Нарешті, за сім років після початку роботи, мультфільм Мавка. Лісова пісня вийшов у прокат.

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Та побачать прем’єру не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Так, у світ стрічка вийшла кількома днями раніше у Саудівській Аравії. Наразі права на показ стрічки продали на 20 територій у понад 80 країн світу, і перемовини ще тривають.

Мавка стала найдорожчим мультфільмом українського виробництва. Станом на липень минулого року загальний бюджет картини оцінювався у 187,2 млн грн, з яких частка державного фінансування становить 49,5 млн грн.

Рецензія на мультфільм Мавка. Лісова пісня

Сюжет починається з передісторії ворожби духів лісу та людей. Духи лісу в ньому дещо нагадують стародавніх ентів з Володаря перснів.

Сюжет починає свій розвиток, як і в оригіналі драми-феєрії. Навесні за пропозицією жорстокої Килини Лукаш іде до таємничого та забороненого лісу, щоб знайти дерево життя.

Хлопець щиро хоче врятувати хворого дядька Лева. Килина ж має свої плани на це дерево. Вона використовує Лукаша, щоб отримати вічну молодість за допомогою живильної сили дерева.

У кульмінації не обійдеться й без епічної сутички двох світів. Розгнівана Мавка захищатиме лісових мешканців від загибелі. Не забули показати у мультфільмі кохання й зраду.

Наприкінці анімаційна Мавка скаже фразу автентичної героїні п’єси, яка звучатиме як данина авторці твору:

Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає.

З настанням фінальних титрів не квапся виходити з зали кінотеатру — на тебе чекатиме ще один маленький шматочок історії.

Відмінності мультфільму від оригіналу Лесі Українки

Попри схожості, мультиплікаційна екранізація дещо відрізнятиметься від оригінального сюжету. Зокрема, у мультфільмі не буде деяких персонажів з твору Лесі Українки, як-от матері Лукаша, Перелесника та Потерчат.

Натомість магічний ліс буде населений милими звірятами: жабокиць Квусь, лісовичок Гук, песик Лукаша Шусть, рисеня та безліч інших яскравих лісових істот.

Серед іншого, роботу доповнили сучасними елементами: еліксири молодості, стиль самої Килини та її помічника Фрола. У аплікаційному фільмі з’явиться також величезний паровий бульдозер та карета з двигуном.

Відрізнятиметься від оригіналу й фінал мультфільму. Драма-феєрія нарешті здобуде щасливий кінець.

Графіка та музичний супровід

Щодо візуального стилю картини, то мультиплікатори гарно попрацювали над графікою. На глядачів чекають краєвиди лісів, полонин, річок, а ще величезний табун бізонів, який мчить цими просторами.

Утім, з огляду на діснеївський вибір облич персонажів, питання до анімації все-таки є. Особливо до рухів та міміки людиноподібних персонажів — моментами вони дещо театралізовані.

Хоч анімація все ще поступається голлівудській, але епізоди з тваринами та лісовичком — майже ідеальні. А це вже чималий успіх для мультфільму українського виробництва.

Щодо музичного оформлення твору, то Мавку наповнили звуки гуцульського колориту. Картину супроводжують пісні гурту ДахаБраха та мелодійний саундтрек від Артема Пивоварова та Христини Соловій.

Отож мультфільм Мавка. Лісова пісня справді яскрава, дотепна та осучаснена екранізація драми-феєрії Лесі Українки. Картина здебільшого розрахована на дитячу аудиторію, однак переглянути найдорожчу українську мультиплікаційну роботу може кожен.

Нещодавно випустили ще один фільм, який має переглянути кожен в Україні та далеко за її межами. Дмитро Комаров зняв кінострічку, присвячену року боротьби України проти російського вторгнення.

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