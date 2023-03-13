Історія для дітей та дорослих: хто переміг у номінації Найкращий мультфільм на Оскар-2023

Мультфільми — розвага не лише для дітей, а й для дорослих. Вони поєднують розважальний та повчальний характер. Інколи нібито дитячі мультфільми розповідають про дорослі проблеми. Після перегляду замислюєшся над багатьма життєвими питаннями. У таких мультфільмів є великий шанс отримати престижну кінопремію Оскар.

У 2023 році у номінацію Найкращий мультфільм потрапили різнопланові картини, ми навіть побачили повернення улюблених героїв.

Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.

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Піноккіо Ґільєрмо дель Торо — найкращий мультфільм на Оскар-2023

Усі номіновані картини полюбилися кільком поколінням родин. Усі вони варті одного затишного сімейного вечора. Кіноакадемія ж виділила одну стрічку. Найкращим мультфільмом на Оскар-2023 стала стрічка Піноккіо Ґільєрмо дель Торо.

Номінанти на Найкращий мультфільм на Оскар-2023

За звання кращого змагалися п’ять мультфільмів:

Піноккіо Ґільєрмо дель Торо

Марсель-ракушка в туфлях

Кіт у чоботях: Останнє бажання

Морський звір

Я — панда

Онлайн-трансляція Оскар-2023

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