Історія для дітей та дорослих: хто переміг у номінації Найкращий мультфільм на Оскар-2023

Мультфільми — розвага не лише для дітей, а й для дорослих. Вони поєднують розважальний та повчальний характер. Інколи нібито дитячі мультфільми розповідають про дорослі проблеми. Після перегляду замислюєшся над багатьма життєвими питаннями. У таких мультфільмів є великий шанс отримати престижну кінопремію Оскар.
У 2023 році у номінацію Найкращий мультфільм потрапили різнопланові картини, ми навіть побачили повернення улюблених героїв.
Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.
Усі номіновані картини полюбилися кільком поколінням родин. Усі вони варті одного затишного сімейного вечора. Кіноакадемія ж виділила одну стрічку. Найкращим мультфільмом на Оскар-2023 стала стрічка Піноккіо Ґільєрмо дель Торо.
За звання кращого змагалися п’ять мультфільмів:
Українські мультики теж варті твоєї уваги. Раніше ми розповідали про десять українських мультиків для твоєї дитини.
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