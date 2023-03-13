Заставить зрителя прожить историю! Кто победил в номинации Лучший режиссер на Оскар-2023

Режиссер — талантливый рассказчик с собственным видением событий. Он выбирает, как именно раскрыть историю для зрителя, чтобы она коснулась сердец миллионов. Режиссеры формируют мировоззрение зрителей, поэтому важно, чтобы их работа была качественной и четко продуманной. Именно такие картины каждый год награждают золотой статуэткой на премии Оскар.

Каждый из номинированных режиссеров имеет свою особую изюминку, уважаемую репутацию и богатый опыт. Их ленты рассказывают о важном, но лучшим из лучших стает только один. Узнай, кто победил в номинации Лучший режиссер на Оскар-2023.

Напомним, что текстовую онлайн-трансляцию премии Оскар-2023 от Вікон, ты можешь просмотреть по ссылке.

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Дэни Кван и Дэниел Шайнерт (Все везде и сразу) — лучшие режиссеры на Оскар-2023

Работы каждого из номинированных режиссеров завораживают, а их имя всегда на слуху. Впрочем, каждый год статуэтку получает только один. Лучшими режиссерами на Оскар-2023 стали Дэни Кван и Дэниел Шайнерт (Все везде и сразу).

Номинанты в категории Лучший режиссер на Оскар-2023

Американская киноакадемия выделила десять лучших фильмов, но только пять режиссеров:

Тодд Филд (Тар)

Дэни Кван и Дэниел Шайнерт (Все везде и сразу)

Мартин Мак-Дона (Банши Инишерина)

Рубен Эстлунд (Треугольник печали)

Стивен Спилберг (Фабельманы)

Онлайн-трансляция Оскар-2023

Разные представители кинематографа поддерживают Украину в ее борьбе с врагом. Ранее мы рассказывали, как режиссер Мишель Хазанавичюс собрал для Украины €125 тыс.

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Фото: скриншот с трансляции, IMDb