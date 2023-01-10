Помогать Украине — это гордо и правильно. Ведь сейчас именно мы стоим на страже добра и боремся с вековым российским злом. К сожалению, ценой собственных жизней и здоровья. До сих пор мир не может понять, как российские войска смогли так жестоко повести себя с Бучей, Ирпенем, Бородянкой и другими городами Украины, прошедшими оккупацию.

Но украинцы восстанавливаются, как Фениксы: встают из пепла и благодарно принимают помощь мира. И о еще одной такой помощи мы расскажем сегодня.

Оскароносный режиссер Мишель Хазанавичус передал Фонду Елены Зеленской €125 тыс. на восстановление больницы в Изюме, которую уничтожили и разграбили россияне во время оккупации.

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Что известно об аукционе

Известно, что именитый режиссер собрал средства на аукционе, в котором приняли участие десятки представителей киноиндустрии со всего мира — они выставили личные вещи на аукцион.

В частности, Том Хэнкс предоставил печатную машинку из своей личной коллекции, Катрин Денев — собственную косметичку, Ален Делон — фотографию из кинофильма Бассейн, напечатанную на дереве, Натали Портман — несколько редких плакатов со своим автографом.

А музыкант Томас Бангальте из группы Daft Punk выставил на аукцион шлем робота из фильма Daft Punk’s Electroma.

Нам нужны ваши ценности: именитый французский лауреат Оскара собрал €125 тыс. для нужд Украины / 5 Фотографий

На аукционе удалось собрать €125 тыс. Половину этих средств Мишель Хазанавичюс передал Фонду, а другую половину — благотворительной организации United24.

— Сопротивление, героизм, человечность, храбрость, солидарность — я считаю, что истории об этом нужно рассказывать людям. Это те ценности, которые позволили вашей стране победить великую и могущественную Россию. Нам нужны эти ценности, мы должны верить, что они все еще существуют, и видеть, что у них еще есть ценность в этом мире, — прокомментировал кинорежиссер.

Сама первая леди Украины поблагодарила Мишеля Хазанавичуса.

Вы сделали неоценимый подарок всем, чья жизнь зависит от этой больницы, — отметила Елена Зеленская.

Ее Фонд как можно быстрее начнет помощь по восстановлению больницы в Изюме, ведь люди в Харьковской области ежедневно получают ранения и нуждаются в заведении для лечения.

Поддержать Украину можно не только деньгами или оружием! Пора бороться и бойкотировать бренды, которые спонсируют войну и до сих пор работают в России.

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