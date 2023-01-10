Допомагати Україні — це гордо та правильно. Адже нині саме ми стоїмо на варті добра та боремося з віковічним російським злом. На жаль, ціною власних життів та здоров’я. Й досі світ не може зрозуміти, як російські війська змогли так жорстоко повестися з Бучею, Ірпенем, Бородянкою та іншими містами України, які пройшли окупацію.

Та українці відновлюються, немов Фенікси: постають з попелу та вдячно приймають допомогу світу. І про ще одну таку допомогу ми розповімо сьогодні.

Оскароносний режисер Мішель Хазанавічус передав Фундації Олени Зеленської €125 тис. на відбудову лікарні в Ізюмі, яку знищили та розграбували росіяни під час окупації.

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Що відомо про аукціон

Відомо, що іменитий режисер зібрав кошти шляхом аукціону, в якому взяли участь десятки представників кіноіндустрії з усього світу — вони виставили особисті речі.

Зокрема, Том Хенкс надав друкарську машинку зі своєї особистої колекції, Катрін Денев — власну косметичку, Ален Делон — фотографію з кінофільму Басейн, надруковану на дереві, Наталі Портман — кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом.

А музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk виставив на аукціон шолом робота з фільму Daft Punk’s Electroma.

Нам потрібні ваші цінності: іменитий французький лауреат Оскара зібрав €125 тис. для потреб України / 5 Фотографій

На аукціоні вдалося зібрати €125 тис. Половину цих коштів Мішель Хазанавічус передав Фундації, а іншу половину — благодійній організації United24.

— Опір, героїзм, людяність, хоробрість, солідарність — я вважаю, що історії про це потрібно розповідати людям. Це ті цінності, які дали змогу вашій країні перемогти велику та могутню Росію. Нам потрібні ці цінності, ми повинні вірити, що вони все ще існують, і бачити, що вони ще мають цінність у цьому світі, — прокоментував кінорежисер.

Сама перша леді України подякувала Мішелю Хазанавічусу.

Ви зробили неоціненний подарунок усім, чиї життя залежать від цієї лікарні, — зазначила Олена Зеленська.

Її Фундація якнайшвидше розпочне допомогу з відбудови лікарні в Ізюмі, адже люди в Харківській області щодня отримують поранення та потребують закладу для лікування.

Підтримати Україну можна не лише грошами чи зброєю! Час боротися та бойкотувати бренди, які спонсорують війну та досі працюють в Росії.

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