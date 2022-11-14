Гуманітарна, медична та освітня: як отримати допомогу від Олени Зеленської

Перша леді України започаткувала Фонд допомоги українцям. У ньому можна отримати допомогу з різних напрямів: від медицини до освіти.

Як отримати допомогу від Олени Зеленської — читай у матеріалі.

Як отримати допомогу від Олени Зеленської: напрями

Фонд допомагає людям задовольняти різні потреби, зокрема:

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Медична допомога. Це стосується протезування, психологічної допомоги, грантів, відновлення лікарень, різноманітних стипендій та проектів.

Навчання. До нього входять гранти на освіту, стипендії, відновлення шкіл та садків.

Гуманітарна допомога. У фонді можна отримати продуктові набори, засоби гігієни, ліки. Можна навіть подати заявку для розв’язання побутових проблем (ремонт квартири, утеплення, меблювання).

Як отримати допомогу від Олени Зеленської: покрокова інструкція

Насамперед зайди на сайт zelenskafoundation.org

Після цього прогортай вниз та натисни кнопку Отримати допомогу.

Далі вибери один із трьох напрямів (медицина, освіта чи гуманітарна допомога).

Як отримати допомогу від Олени Зеленської та які є варіанти

Можна відновити медичний заклад чи навчальний заклад.

За освітою та медициною можна вибрати варіант матеріально-технічного забезпечення закладу.

В анкеті вкажи ПІБ, інформацію про лікарню чи школу і коротко напиши про те, чого найбільше потребує заклад. Такою функцією можуть скористатися лише юридичні особи. Але незабаром мають додати запити й від фізичних осіб.

У майбутньому фонд хоче надавати психологічну допомогу та допомогу з протезуванням.

Як отримати допомогу від Олени Зеленської та хто її може отримати

Люди з інвалідністю.

Батьки дитячого будинку сімейного типу.

Батьки у прийомній сім’ї.

Для цього вкажи своє ПІБ, напиши, яка потрібна допомога, та прикріпи до заявки пакет документів в електронному вигляді (посвідчення з групою інвалідності, документи на дітей тощо).

Українці продовжують підтримувати одне одного. Раніше ми розповідали про соціальний супермаркет у Києві та як він працює.

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