Гуманітарна, медична та освітня: як отримати допомогу від Олени Зеленської

Перша леді України започаткувала Фонд допомоги українцям. У ньому можна отримати допомогу з різних напрямів: від медицини до освіти.
Як отримати допомогу від Олени Зеленської — читай у матеріалі.
Фонд допомагає людям задовольняти різні потреби, зокрема:
Для цього вкажи своє ПІБ, напиши, яка потрібна допомога, та прикріпи до заявки пакет документів в електронному вигляді (посвідчення з групою інвалідності, документи на дітей тощо).
Українці продовжують підтримувати одне одного. Раніше ми розповідали про соціальний супермаркет у Києві та як він працює.
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