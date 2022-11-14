Гуманитарная, медицинская и образовательная: как получить помощь от Елены Зеленской

Первая леди Украины учредила Фонд помощи украинцам. В нем можно получить помощь по разным направлениям: от медицины до образования.

Как получить помощь от Елены Зеленской — читай в материале.

Как получить помощь от Елены Зеленской: направления

Фонд помогает людям удовлетворять разные потребности, в том числе:

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Медицинская помощь. Это касается протезирования, психологической помощи, грантов, восстановление больниц, различных стипендий и проектов.

Обучение. В него входят гранты на образование, стипендии, восстановление школ и садиков.

Гуманитарная помощь. В фонде можно получить продуктовые наборы, средства гигиены, лекарства. Можно даже подать заявку на решение бытовых проблем (ремонт квартиры, утепление, меблировку).

Как получить помощь от Елены Зеленской: пошаговая инструкция

В первую очередь зайди на сайт zelenskafoundation.org. После этого пролистай вниз и нажми кнопку Получить помощь. Далее выбери один трех направлений (медицина, образование или гуманитарная помощь).

Как получить помощь от Елены Зеленской и какие есть варианты

Можно восстановить медицинское учреждение или учебное заведение.

По образованию и медицине можно выбрать вариант материально-технического обеспечения заведения.

В анкете укажи ФИО, информацию о больнице или школе и кратко напиши о том, чего больше всего нужно заведению. Такой функцией могут воспользоваться только юридические лица. Но скоро должны добавить запросы и от физических лиц.

В будущем фонд хочет оказывать психологическую помощь и помощь с протезированием.

Как получить помощь от Елены Зеленской и кто ее может получить

Люди с инвалидностью.

Родители детского дома семейного типа.

Родители в приемной семье.

Для этого укажи свое ФИО, напиши, какая нужна помощь, и прикрепи к заявке пакет документов в электронном виде (удостоверение с группой инвалидности, документы на детей и т.д).

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