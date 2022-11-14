Гуманитарная, медицинская и образовательная: как получить помощь от Елены Зеленской

Первая леди Украины учредила Фонд помощи украинцам. В нем можно получить помощь по разным направлениям: от медицины до образования.
Как получить помощь от Елены Зеленской — читай в материале.
Фонд помогает людям удовлетворять разные потребности, в том числе:
Для этого укажи свое ФИО, напиши, какая нужна помощь, и прикрепи к заявке пакет документов в электронном виде (удостоверение с группой инвалидности, документы на детей и т.д).
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