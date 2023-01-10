Війна в Україні

Вони спонсорують війну! Петиція про обов’язкове маркування брендів, які працюють в РФ, та як її підтримати

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 10 Січня 2023, 12:00
Петиція про обов'язкове маркування
Фото: Pexels

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