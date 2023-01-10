Вони спонсорують війну! Петиція про обов’язкове маркування брендів, які працюють в РФ, та як її підтримати

Бути свідомим(-ою) — це не тільки регулярно надсилати кошти на допомогу ЗСУ, а ще й відмовитися споживати продукти та підтримувати бізнеси, які спонсорують війну.

Йдеться не тільки про пісні, фільми, відео та товари, які продукують громадяни Росії, а й про продукцію міжнародних брендів, які все ще продовжують працювати на ринку країни-терориста.

На жаль, для таких компаній заробіток виявився важливішим, ніж честь, людяність та справедливість. Компанії та бренди, які продовжують спонсорувати терор та вбивства, треба знати в обличчя.

Зараз також дивляться

Однак далеко не всі мають змогу щоразу перевіряти продукцію у спеціальних Telegram-ботах чи мобільних застосунках.

Тому на сайті президента України 29 грудня з’явилася петиція з вимогою обов’язкового маркування товарів від брендів-спонсорів російського тероризму, щоб споживачі одразу бачили, чию продукцію вони купують.

Автором петиції став український військовий та відомий блогер Юрій Гудименко.

Компанії, які спонсорують тероризм

Чоловік вважає своїм завданням зробити так, щоб бренди-колаборанти піддалися бойкоту, осуду та відчули спад прибутків. Маркування на лицьовому боці продукту великими червоними літерами у цьому допоможе.

Воно має чітко та недвозначно доносити до українського споживача інформацію про те, що виробник тієї чи іншої продукції продовжує діяльність на російському ринку та підтримує агресію проти України.

Компанії, які все ще виробляють і продають побутові товари та продукти на території ворога:

Alfred Ritter;

Avon;

Barilla;

Bonduelle;

Colgate-Palmolive Company;

HiPP;

Hochland;

Johnson&Johnson;

Lactalis;

Mondelez International;

Nestlé;

Procter & Gamble Company;

Red Bull;

Unilever;

Yves Rocher та інші.

Ці компанії безперешкодно провадять діяльність в Україні й водночас сприяють мобілізації в Росії. Адже за законодавством РФ, усі іноземні компанії, які мають власне виробництво на її території, мають сплачувати чималі податки.

Відповідно, вони стають безпосередніми учасниками російської агресії проти України — зазначив автор петиції.

Як підписати петицію

Лишень за перші кілька днів її підписали 4500 громадян, долучитися можеш і ти.

Треба перейти за посиланням на сторінку державного сайту, авторизуватися там за допомогою своїх персональних даних, після чого з’явиться можливість віддати свій голос за цю ініціативу.

Тим часом зараз найкращий час, щоб поглянути на продукцію українського виробництва і підтримати рідний бізнес. Тим паче, що українські підприємці активно допомагають боротися з ворогом.

Як український бізнес допомагає ДСНС, Нацполіції та Нацгвардії, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.