Контракт із совістю чи реальний аргумент: про мотивацію компаній, які досі не вийшли з ринку РФ

Не секрет, що війна в Україні стала каталізатором величезних змін для світового ринку та економіки в цілому. Стало популярним так зване явище самосанкцій — коли компанії добровільно ухвалюють рішення вийти із російського ринку. І таких компаній сотні.

Утім, чимало й тих, хто залишається працювати в Росії та навіть вигадує тому якесь пояснення та виправдання. Наукова редакторка аналітичної платформи VoxUkraine Ілона Сологуб провела дослідження та розповіла, які компанії продовжують працювати на російському ринку й чому вони досі не пішли з країни-агресора.

В яких секторах найбільше працюють компанії, що залишаються на російському ринку?

За словами Ілони Сологуб, найбільша частка таких компаній припадає на сектор охорони здоров’я та енергетичний сектор.

Зараз також дивляться

Цілком ймовірно, що ці компанії все ж покинуть російський ринок після того, як ЄС ухвалив шостий пакет санкцій проти РФ.

— Як правило, компанії з виробництва харчових продуктів, супермаркети та сектор охорони здоров’я пояснюють свою позицію піклуванням про власних споживачів та співробітників. Тобто, що росіяни повинні мати доступ до їжі, ліків та мали робоче місце.

Деякі ж компанії нічого не пояснюють і мовчки залишаються у Росії, вдаючи що все гаразд.

Аргумент чи маніпуляція?

На думку редакторки VoxUkraine, враховуючи шантаж Росії, який вона виголошує при будь-якій можливості, то такі заяви здаються дивними.

— Тут не може бути проміжних рішень. Треба зайняти свою позицію чорного або білого.

Якщо ви надалі працюєте в Росії — то ви платите податки країні-агресорці, за які вона продовжує вбивати український народ. В такому випадку будь-які заяви піклування про споживачів можуть бути легко спростовані.

Хто ж ніяк не може відмовитися від російського ринку?

Якщо провести співвідносний підрахунок, то найбільше російський ринок полюбляють компанії зі США. Проте, Ілона Сологуб запевняє: це лишень тому, що їх загалом було на російському ринку найбільше з усіх країн. Тобто, більша частка цих компаній покинула РФ, але частина ще залишається.

Чи означає контракт із совістю той момент, коли компанії передають права на власність своїми філіями у Росії місцевим бізнесменам, або ж заявляють що лише заморожують активи та не постачатимуть нової продукції до РФ? Ілона Сологуб впевнена, що так, проте це теж болюче рішення для компанії.

За її словами, це поширена практика компаній, які не виходять з бізнесу країни-агресорки.

Тим часом Україна досі вимагає від Німеччини зупинити Північний потік-1. Як розвиваються події — читай у матеріалі.