Кривавий газ: Україна вимагає від Німеччини зупинити Північний потік-1

Зупинити газопровід Північний потік-1 вимагає від Німеччини Україна. Нафтогаз та Оператор ГТС України звернулися до німецького уряду. Вони наголошують: “труба” працює незаконно.

Для транзиту газу в Європу вони пропонують використовувати українську газотранспортну систему.

— Німецький уряд виходив із того, що цей газогін може покращити конкуренцію та енергетичну безпеку Європи. Зараз ми бачимо, що підстав для виключень немає, – каже Сергій Макогон, директор оператора ГТС України.

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Німеччина і справді залежна від російського газу, адже з його допомогою тут виробляють 10% електроенергії.

У Німеччині ухвалили рішення відмовитися від атомної енергетики та побудували багато генеруючих потужностей на газу, – розповідає Сергій Макогон.

Тепер країна залежна від російського газу. Чи збирається офіційний Берлін змінювати таку ситуацію та чому не вдалося покласти край монополії Газпрому на ринку Європи — дізнайся в сюжеті.