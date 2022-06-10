Кровавый газ: Украина требует от Германии остановить Северный поток-1

Остановить Северный поток-1 требует от Германии Украина.Нефтегаз и Оператор ГТС Украины обратились к немецкому правительству. Они отмечают: “труба” работает незаконно.

И предлагают для транзита в Европу использовать украинскую газотранспортную систему.

— Немецкое правительство исходило из того, что этот газопровод может улучшить конкуренцию и энергетическую безопасность Европы. Сейчас мы видим, что оснований для исключений нет, – говорит Сергей Макогон, директор оператора ГТС Украины.

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Германия действительно зависима от российского газа, ведь с его помощью здесь производят 10% электроэнергии.

В Германии приняли решение отказаться от атомной энергетики и построили большое количество генерирующих мощностей на газу, — отмечает Сергей Макогон.

Теперь страна зависит от российского газа. Собирается ли официальный Берлин менять такое положение дел и почему не удалось положить конец монополии Газпрома на рынке Европы — узнай в сюжете.