Контракт с совестью или реальный аргумент: о мотивации компаний, до сих пор не покинувших рынок РФ

Не секрет, что война в Украине стала катализатором огромных изменений для мирового рынка и экономики в целом. Стало популярно так называемое явление самосанкций — когда компании добровольно принимают решение выйти из российского рынка. И таких компаний сотни.
Впрочем, немало и тех, кто остается работать в России и даже выдумывает какое-то объяснение и оправдание. Научный редактор аналитической платформы VoxUkraine Илона Сологуб провела исследования и рассказала, какие компании продолжают работать на российском рынке и почему они до сих пор не ушли из страны-агрессора.
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По словам Илоны Сологуб, большая часть таких компаний приходится на сектор здравоохранения и энергетический сектор.
По всей вероятности, эти компании все же покинут российский рынок после того, как ЕС принял шестой пакет санкций против РФ.
По всей вероятности, эти компании все же покинут российский рынок после того, как ЕС принял шестой пакет санкций против РФ.
— Как правило, компании по производству пищевых продуктов, супермаркеты и сектор здравоохранения объясняют свою позицию заботой о собственных потребителях и сотрудниках. То есть, что россияне должны иметь доступ к пище, лекарствам и рабочему месту.
Некоторые компании ничего не объясняют и молча остаются в России, делая вид, что все в порядке.
Некоторые компании ничего не объясняют и молча остаются в России, делая вид, что все в порядке.
По мнению редактора VoxUkraine, учитывая шантаж России, который она произносит при любой возможности, такие заявления кажутся странными.
— Здесь не может быть промежуточных решений. Следует занять свою позицию черного или белого.
Если вы продолжаете работать в России — то вы платите налоги стране-агрессору, за которые она продолжает убивать украинский народ. В таком случае любые заявления о потребителях могут быть легко опровергнуты.
Если вы продолжаете работать в России — то вы платите налоги стране-агрессору, за которые она продолжает убивать украинский народ. В таком случае любые заявления о потребителях могут быть легко опровергнуты.
Если провести соотносительный подсчет, то больше всего российский рынок любят компании из США. Тем не менее Илона Сологуб уверяет: это только потому, что их в целом было на российском рынке больше всех стран. То есть большая часть этих компаний покинула РФ, но часть ещё остается.
Означает ли контракт с совестью тот момент, когда компании передают права на собственность своими филиалами в России местным бизнесменам, или же заявляют, что только замораживают активы и не будут поставлять новую продукцию в РФ? Илона Сологуб уверена, что да, однако это тоже болезненное решение для компании.
По её словам, это распространенная практика компаний, не выходящих из бизнеса страны-агрессора.
Между тем, Украина до сих пор требует от Германии остановить Северный поток-1. Как развиваются события — читай в материале.