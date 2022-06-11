Контракт с совестью или реальный аргумент: о мотивации компаний, до сих пор не покинувших рынок РФ

Не секрет, что война в Украине стала катализатором огромных изменений для мирового рынка и экономики в целом. Стало популярно так называемое явление самосанкций — когда компании добровольно принимают решение выйти из российского рынка. И таких компаний сотни.

Впрочем, немало и тех, кто остается работать в России и даже выдумывает какое-то объяснение и оправдание. Научный редактор аналитической платформы VoxUkraine Илона Сологуб провела исследования и рассказала, какие компании продолжают работать на российском рынке и почему они до сих пор не ушли из страны-агрессора.

В каких секторах больше всего работают остающиеся на российском рынке компании?

По словам Илоны Сологуб, большая часть таких компаний приходится на сектор здравоохранения и энергетический сектор.

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По всей вероятности, эти компании все же покинут российский рынок после того, как ЕС принял шестой пакет санкций против РФ.

— Как правило, компании по производству пищевых продуктов, супермаркеты и сектор здравоохранения объясняют свою позицию заботой о собственных потребителях и сотрудниках. То есть, что россияне должны иметь доступ к пище, лекарствам и рабочему месту.

Некоторые компании ничего не объясняют и молча остаются в России, делая вид, что все в порядке.

Аргумент или манипуляция?

По мнению редактора VoxUkraine, учитывая шантаж России, который она произносит при любой возможности, такие заявления кажутся странными.

— Здесь не может быть промежуточных решений. Следует занять свою позицию черного или белого.

Если вы продолжаете работать в России — то вы платите налоги стране-агрессору, за которые она продолжает убивать украинский народ. В таком случае любые заявления о потребителях могут быть легко опровергнуты.

Кто же никак не может уйти с русского рынка?

Если провести соотносительный подсчет, то больше всего российский рынок любят компании из США. Тем не менее Илона Сологуб уверяет: это только потому, что их в целом было на российском рынке больше всех стран. То есть большая часть этих компаний покинула РФ, но часть ещё остается.

Означает ли контракт с совестью тот момент, когда компании передают права на собственность своими филиалами в России местным бизнесменам, или же заявляют, что только замораживают активы и не будут поставлять новую продукцию в РФ? Илона Сологуб уверена, что да, однако это тоже болезненное решение для компании.

По её словам, это распространенная практика компаний, не выходящих из бизнеса страны-агрессора.

Между тем, Украина до сих пор требует от Германии остановить Северный поток-1. Как развиваются события — читай в материале.