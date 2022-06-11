Без водопостачання та з перебоями електрики — на Запоріжжі люди живуть, мов на пороховій діжці

На Запоріжжі окупанти щодня атакують селища та містечка, до яких в змозі дотягтися їхня артилерія. Місцеві мешканці знесилені постійною напругою та обстрілами.

У Степногірську, що за 20 кілометрів від тимчасово загарбаної Василівки, люди живуть, мов на пороховій діжці.

Нещодавно ворожий боєприпас вгатився просто у восьмий поверх багатоповерхівки. Відтепер звідти видно мальовничий краєвид Степногірська, “оздоблений” гуркотом війни.

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Слідом окупанти поцілили в дитячий садочок. Міна прилетіла на майданчик, понівечила павільйон та розтрощила вікна. Вихователі та персонал одразу збіглись до садочка.

Шок у мене був такий, що я стояла, в мене руки-ноги тряслись. Я не знала, що робити, — пригадує Валентина Субочева, яка 30 років пропрацювала там вихователькою.

На щастя, у момент прильоту в дитячому садочку не було ні дітей, ні персоналу.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповідає, що нині в області зруйновано чи пошкоджено мінімум 3 000 об’єктів.

Усі, хто має наслідки руйнувань, втрату майна — фіксуйте ці наслідки, подавайте до органів поліції повідомлення, щоб порушували кримінальні справи. Щоб ми мали можливість потім від країни-окупанта компенсувати всі ці збитки, — наголошує Старух.

Зі Степногірська, де немає централізованого водопостачання та зникає електрика, виїхала вже половина з 4 000 мешканців.

Карта бойових дій в Україні в режимі реального часу підкаже, де зараз найнебезпечніше, щоб ти завжди залишався(-лась) у курсі подій.

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