Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 червня

Коли охоплює біль і втома, так хочеться зануритись у довгий сон і не думати про все, що відбувається навколо. Однак, спостерігаючи за окупантами, можна точно сказати, що солодке мариво омани гірше, ніж гірка правдива реальність.

Тому, керуючись правдою, що бадьорить як міцна кава, нам варто прокидатись щоранку та боротись за своє життя. А ще мирному населенню потрібно не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 11 червня 2022 року

На Харківському напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони України в напрямку державного кордону.

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Агресор обстріляв наші підрозділи в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.

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Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурм, щоб встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк та створити умови для блокування наших підрозділів. Бої тривають.

З артилерії російські військові обстрілювали наші сили в районі Сєверодонецька, Лисичанська, Устинівки, Тошківки, Золотого та Гірського.

На Бахмутському напрямку ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

Ворог здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.

Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Красногорівки, Новобахмутівки та у районі Олександрополя.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Продовжує закріплюватись в районі Святогірська. Проводить заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 15-річного пілота дрона, який допомагав ЗСУ нищити не одну колону російських військових.

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