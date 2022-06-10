Вірте в ЗСУ та нашу перемогу! Українські військові показали своє життя на передовій

Постійні вибухи, життя в окопах та зруйновані рашистами будинки довкола — це те, з чим українські військові стикаються щодня на лінії фронту. Бійці 96-го батальйону 60 ОПбр показали свої будні на передовій.

Завдяки нашим патріотам ми даємо відсіч ворогу та здобудемо перемогу і відбудуємо кожну знищену школу, кожний розбомблений садочок та кожен зруйнований будинок.

Бойова підготовка в хлопців різна: хтось раніше служив в армії, хтось — ні, але пройшов військовий вишкіл у 2014 році на Донбасі.

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Та наші мужні воїни тримають дух та закликають українців у тилу не впадати у відчай, не сіяти паніку, а довіряти ЗСУ та чекати на своїх захисників.

Я постійно кажу своїм рідним телефоном, що вірте у Збройні сили України, вірте у нашу перемогу, яка вже не за горами, — ділиться один із військових.

Хто сказав, що про море мріють тільки військові-чоловіки? Перша в історії ВМС ЗСУ дівчина-штурман Євгенія Бакай поділилась своєю історією та розповіла, як потрапила до українського національного флоту.

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