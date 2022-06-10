Верьте в ВСУ и нашу победу! Украинские военные показали свою жизнь на передовой

Постоянные взрывы, жизнь в окопах и разрушенные оккупантами дома вокруг — это то, с чем украинские военные ежедневно сталкиваются на линии фронта. Бойцы 96-го батальона 60 ОПбр показали свои будни на передовой.

Благодаря нашим патриотам мы даем отпор врагу, одержим победу и отстроим каждую уничтоженную школу, разбомбленный садик и каждый разрушенный дом.

Боевая подготовка у ребят разная: кто-то раньше служил в армии, кто-то — нет, но прошел военное обучение в 2014 году на Донбассе.

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Но наши мужественные воины держат дух и призывают украинцев в тылу не отчаиваться, не сеять панику, а доверять ВСУ и ждать своих защитников.

Я постоянно говорю своим родным по телефону, что верьте в Вооруженные силы Украины, верьте в нашу победу, которая уже не за горами, — делится один из военных.

Кто сказал, что о море мечтают только военные-мужчины? Первая в истории ВМС ВСУ девушка-штурман Евгения Бакай поделилась своей историей и рассказала, как попала в украинский национальный флот.

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