Щодня на війні гинуть 100–200 українських військових — Подоляк оприлюднив нову статистику втрат

Війна, на жаль, не обходиться без втрат для всіх сторін, які воюють. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів для програми Newshour BBC World Service нову офіційну статистику втрат української армії у війні проти Росії. Він заявив, що зараз 100–200 наших бійців гине щодня через нерівність військових сил. Це найбільші цифри, які ОП оприлюднив під час війни.

Подоляк пояснив, що Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб зрівнятися з вогневою потужністю Росії та деокупувати свою територію. Поки що в нас їх недостатньо. Зараз також дивляться

Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, жодна форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни, — сказав посадовець.

Статистика втрат Росії та України Звісно, сторони, які воюють, неохоче розкривають дані про свої втрати. Утім, 1 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що кожного дня в нас гинуть 60–100 військових, а 500 отримують поранення. А раніше, 16 квітня, Зеленський розповів телеканалу CNN, що за час війни Росії проти України загинули 2500–3000 українських військових, ще приблизно 10 000 — поранені.