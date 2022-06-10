Ежедневно на войне погибают 100–200 украинских военных — Подоляк обнародовал новую статистику потерь

Война, к сожалению, не обходится без потерь для всех воюющих сторон. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал для программы Newshour BBC World Service новую официальную статистику потерь украинской армии в войне против России.

Он заявил, что сейчас 100–200 наших бойцов погибает каждый день из-за неравенства военных сил. Это самые большие цифры, которые ОП обнародовал во время войны.

Подоляк объяснил, что Украине нужно до 300 ракетных систем, чтобы сравниться с огневой мощностью России и деоккупировать свою территорию. Пока что у нас их недостаточно.

Сейчас также смотрят

Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны, — сказал чиновник.

Статистика потерь России и Украины

Конечно, воюющие стороны неохотно раскрывают данные о своих потерях. Впрочем, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый день у нас погибают 60–100 военных, а 500 получают ранения.

А ранее, 16 апреля, Зеленский рассказал телеканалу CNN, что за время войны России против Украины погибли 2500–3000 украинских военных, еще примерно 10 000 — ранены.

Россия же предпочитает скрывать правду, поэтому еще 25 марта осторожно сообщила о 1351 убитом и 3825 раненых российских военнослужащих.

В то же время в Генштабе ВСУ рассказывают, что по состоянию на 10 июня РФ потеряла уже около 31 900 бойцов с начала полномасштабного вторжения.

Между тем, на фоне масштабной помощи Украине от западных партнеров Россия стягивает войска со стороны Беларуси. Военный эксперт Олег Жданов рассказал о намерениях российских оккупантов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!