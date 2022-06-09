Цель — не наступление. Олег Жданов о том, зачем Россия стягивает ракетные комплексы со стороны Беларуси

Украине помогает весь мир. Значительную поддержку нам выразило правительство США, подписав ленд-лиз на поставку оружия Украине. Это сильно разозлило российскую власть. Ведь американское оружие гораздо лучше российского.

Поэтому Россия начала стягивать к границам Украины в Беларуси ракетные комплексы Искандер и ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С. Граждане Украины волнуются из-за возможного нападения с границы Беларуси, однако военный эксперт Олег Жданов говорит, что у россиян другие намерения.

По его словам в ходе интервью для Украины 24, скорее всего, Москва намерена сорвать поставки тяжелого оружия Украине по программе ленд-лиза.

Сейчас также смотрят

Эксперт рассказал, что Искандеры и Панцири стоят примерно в 50 км от украинской границы.

— Действительно, есть тактическая авиация России на аэродроме в Беларуси. Но это не наступательная группировка, это ударная группировка, — отметил Жданов.

Однако эксперт добавляет, что главная угроза все же исходит со стороны Беларуси, поскольку оттуда ракеты могут лететь на расстояние до 500 км.

— Когда сюда (в Украину — ред.) пойдут первые партии с техникой и вооружением — поставки будут большими. Их будут завозить именно через западную границу Украины. Скорее всего, Россия готовится максимально сорвать наши поставки, — сказал Жданов.

По мнению эксперта, самая большая угроза приходится на железнодорожную инфраструктуру.

При этом вражеские ракетные удары возможны не только с земли, но и с воздуха авиацией и ракетными войсками.

В ходе разговора эксперт сказал, что противостоять этому можно, если с первыми поставками придут, например, зенитные ракетные комплексы Patriot. Эти комплексы смогут закрыть часть неба или создать “проблемы” для оккупантов.

А системы HIMARS в 50 км от границы смогут достать до Искандеров, отметил Жданов.

Украина просит помощи у всех стран. Ранее мы рассказывали, что Киев хочет купить у Израиля систему ПВО Железный купол.

Хотим сообщить тебе, что Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!