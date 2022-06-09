Цель — не наступление. Олег Жданов о том, зачем Россия стягивает ракетные комплексы со стороны Беларуси

Украине помогает весь мир. Значительную поддержку нам выразило правительство США, подписав ленд-лиз на поставку оружия Украине. Это сильно разозлило российскую власть. Ведь американское оружие гораздо лучше российского.
Поэтому Россия начала стягивать к границам Украины в Беларуси ракетные комплексы Искандер и ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С. Граждане Украины волнуются из-за возможного нападения с границы Беларуси, однако военный эксперт Олег Жданов говорит, что у россиян другие намерения.
По его словам в ходе интервью для Украины 24, скорее всего, Москва намерена сорвать поставки тяжелого оружия Украине по программе ленд-лиза.
Эксперт рассказал, что Искандеры и Панцири стоят примерно в 50 км от украинской границы.
— Действительно, есть тактическая авиация России на аэродроме в Беларуси. Но это не наступательная группировка, это ударная группировка, — отметил Жданов.
Однако эксперт добавляет, что главная угроза все же исходит со стороны Беларуси, поскольку оттуда ракеты могут лететь на расстояние до 500 км.
— Когда сюда (в Украину — ред.) пойдут первые партии с техникой и вооружением — поставки будут большими. Их будут завозить именно через западную границу Украины. Скорее всего, Россия готовится максимально сорвать наши поставки, — сказал Жданов.
По мнению эксперта, самая большая угроза приходится на железнодорожную инфраструктуру.
При этом вражеские ракетные удары возможны не только с земли, но и с воздуха авиацией и ракетными войсками.
При этом вражеские ракетные удары возможны не только с земли, но и с воздуха авиацией и ракетными войсками.
В ходе разговора эксперт сказал, что противостоять этому можно, если с первыми поставками придут, например, зенитные ракетные комплексы Patriot. Эти комплексы смогут закрыть часть неба или создать “проблемы” для оккупантов.
А системы HIMARS в 50 км от границы смогут достать до Искандеров, отметил Жданов.
Украина просит помощи у всех стран. Ранее мы рассказывали, что Киев хочет купить у Израиля систему ПВО Железный купол.
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