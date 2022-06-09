Мета — не наступ. Олег Жданов про те, навіщо Росія стягує ракетні комплекси зі сторони Білорусі

Україні допомагає увесь світ. Значну підтримку нам висловив уряд США, підписавши ленд-ліз на постачання зброї Україні. Це неабияк розлютило російську владу. Адже американська зброя набагато краща за російську.

Тож Росія почала стягувати до кордонів України в Білорусі ракетні комплекси Іскандер та ракетно-гарматні комплекси Панцир-С. Громадяни України хвилюються через можливий напад з кордону Білорусі, проте військовий експерт Олег Жданов каже, що росіяни мають інші наміри.

За його словами під час інтерв’ю для України 24, найімовірніше, що Москва має намір зірвати постачання важкої зброї Україні за програмою ленд-лізу.

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Експерт розповів, що Іскандери та Панцирі стоять приблизно за 50 км від українського кордону.

— Справді, є тактична авіація Росії на аеродромі в Білорусі. Але це не наступальне угруповання, це ударне угруповання, — зазначив Жданов.

Проте експерт додає, що головна загроза все ж таки виходить з боку Білорусі, оскільки звідти ракети можуть летіти на відстань до 500 км.

— Коли сюди (в Україну — ред.) підуть перші партії з технікою та озброєнням — постачання будуть великими. Їх завозитимуть саме через західний кордон України. Думаю, що Росія, найімовірніше, готується максимально зірвати наші постачання, — сказав Жданов.

На думку експерта, найбільша загроза припадає на залізничну інфраструктуру.

При цьому ворожі ракетні удари можливі не тільки із землі, а й із повітря — авіацією та ракетними військами.

Під час розмови експерт сказав, що протистояти цьому можна, якщо з першими постачаннями прийдуть, наприклад, зенітні ракетні комплекси Patriot. Ці комплекси зможуть закрити частину неба або створити “проблеми” для окупантів.

А системи HIMARS за 50 км від кордону зможуть дістати до Іскандерів, зазначив Жданов.

Україна просить допомоги у всіх країн. Раніше ми розповідали те, що Київ хоче придбати в Ізраїлю систему ППО Залізний купол.

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