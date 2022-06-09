Україна

Мета — не наступ. Олег Жданов про те, навіщо Росія стягує ракетні комплекси зі сторони Білорусі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Червня 2022, 13:00
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