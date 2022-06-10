Підготовка нового наступу на Київщину? Олексій Кулеба відреагував на чергову інформаційну атаку росіян

Окупанти намагаються залякати українців повторним наступом на Київщину. Про це повідомляють у стратегічному командуванні Збройних сил України.

Ворог розсилає повідомлення населенню, у яких йдеться про підготовку атаки на Бучу та Ірпінь, а також висадку десанту в Гостомелі. Штурм нібито готують із 10 по 15 червня.

Росіяни навіть нібито просять заправити авто і бути готовими до евакуації. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба відреагував на цю інформаційну атаку.

Зараз також дивляться

Він зазначив, що загарбники у такий спосіб хочуть посіяти паніку та погіршити й без того непросту ситуацію з пальним. Очільник ОВА наголосив, що Київщина готова до будь-якого розвитку подій та має низку укріплених ліній оборони.

Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових.

Однак усі ми маємо бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану, — написав Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 червня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну, а ми хочемо вберегти наш дім від руйнувань. Тож офіційний Київ хоче купити в Ізраїлю Залізний купол. Читай, що таке система ППО Залізний купол та які вона має характеристики.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!