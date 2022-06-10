Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 червня

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 10 Червня 2022, 06:00
карта бойвих дій

Більше відео
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери
0:12:15
Венедіктова
Цих щурів треба карати! Венедіктова про перші вироки для колабораціоністів та держзрадників
Чому РФ стягує ракети в Білорусі
Мета — не наступ. Олег Жданов про те, навіщо Росія стягує ракетні комплекси зі сторони Білорусі
Дивитись більше

Останні відео
карта бойвих дій

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 червня
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:06:17
Ветеранський фонд
Як держава допомагатиме родинам учасників бойових дій? Відповідає Юлія Лапутіна
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери
Чи можна перевиховати росіян
Перевиховати росіян (не) реально? Історик про паралелі з повоєнною Німеччиною та ймовірність розпаду РФ
0:12:15
Венедіктова
Цих щурів треба карати! Венедіктова про перші вироки для колабораціоністів та держзрадників
0:04:03
Подорожчання та дефіцит продуктів в Україні - що відбувається на ринку
Аграрії з Херсонщини змушені викидати продукцію! Чи буде продовольча криза в Україні та чому ростуть ціни
Чому РФ стягує ракети в Білорусі
Мета — не наступ. Олег Жданов про те, навіщо Росія стягує ракетні комплекси зі сторони Білорусі
Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом
Прокладаємо шлях до правди: сім країн визнали дії РФ геноцидом українського народу
0:04:11
Варшавська українська школа: як проходить навчання
Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів
Більше відео
воєнний стан в Україні
Читати далі
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь