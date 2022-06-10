Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 червня

ЗСУ продовжують тримати героїчну боротьбу й гідно давати відсіч ворогу. Кожен новий день робить нас на крок ближчими до перемоги.

Та щодня ситуація на полі бою змінюється, Генштаб повідомив, які ж найнебезпечніші напрямки в Україні станом на 10 червня.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня

У своєму Twitter Міністерство оборони Великої Британії продовжує оновлювати й показувати карту бойових дій в Україні.

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Оперативна ситуація в Україні станом на 10 червня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи білоруських збройних сил продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Щоб не допустити викриття позицій та місць розміщення військової техніки, місцевому населенню забороняють відвідування лісів. Розпочалося формування так званого “народного ополчення” республіки Білорусь.

У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах. Ворог веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.

На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Слов’янському напрямку ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, тому активних дій не проводив.

Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Збройних сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті, успіху не мають, бойові дії тривають.

На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм. Ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі Краматорська.

З метою визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне. Наші воїни дали рішучу відсіч і змусили противника відійти.

Ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська.

На Лиманському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів — обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угрупування противника продовжують ізолювати район бойових дій та блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Підрозділи ЗСУ продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника, стійко тримають оборону на всіх напрямках. На певних ділянках ведуть наступальні дії.

Держава своєю чергою буде максимально допомагати тим, хто захищав Україну та їх рідним. Яку допомогу від держави чекати, читай у нашому матеріалі.

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