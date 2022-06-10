Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 июня

ВСУ продолжают держать героическую борьбу и достойно давать отпор врагу. Каждый новый день делает нас на шаг ближе к победе.

Но каждый день ситуация в стране меняется, Генштаб сообщил, какие самые опасные направления в Украине по состоянию на 10 июня.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июня

В своем Twitter Министерство обороны Великобритании продолжает обновлять и показывать карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июня

Оперативная ситуация в Украине на 10 июня 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях подразделения белорусских вооруженных сил продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Чтобы не допустить разоблачения позиций и мест размещения военной техники, местному населению запрещают посещение лесов. Началось формирование так называемого “народного ополчения” республики Беларусь.

В военных комиссариатах проводится собрание с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений.

На Северском направлении продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и минометов в приграничных районах. Враг ведет воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью недопущения их продвижения в глубь временно захваченной территории.

В Славянском направлении враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, поэтому активных действий не предпринимал.

Основные усилия противник сосредотачивается на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Вооруженных Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Утраты противника уточняются.

На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе, успеха не имеют, боевые действия продолжаются.

На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм. Враг имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе Краматорска.

В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти.

Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах Краматорска и Покровска.

На Лиманском направлении противник активных наступательных действий не совершал.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка изменений не претерпела.

На Южнобужском направлении подразделения врага, под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня, наращивают систему оборонительных рубежей – оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают изолировать район боевых действий и блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Подразделения ВСУ продолжают наносить существенные потери войскам противника, устойчиво держат оборону по всем направлениям. На некоторых участках ведут наступательные действия.

Государство в свою очередь будет максимально помогать тем, кто защищал Украину и их родным. Какую помощь от государства ждать, читай в нашем материале.

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