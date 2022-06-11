Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 11 июня

Когда охватывает боль и усталость, хочется просто погрузиться в долгий сон и не думать обо всем, что происходит вокруг. Но, наблюдая за оккупантами, можно точно сказать, что сладкое марево заблуждения хуже, чем горькая правдивая реальность.

Поэтому, руководствуясь правдой, бодрящей как крепкий кофе, нам необходимо просыпаться каждое утро и бороться за свою жизнь. Кроме того, нужно и не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждающет о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 11 июня 2022 года

На Харьковском направлении противник пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

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Агрессор обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Харьков, Криничная, Гусаровка, Байрак и Чепиль.

Вражеские подразделения ведут подготовку к новому наступлению на Славянск.

Враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушеваха и Дубровное.

На Северодонецком направлении враг ведет штурм, чтобы установить полный контроль над городом Северодонецк и создать условия для блокировки наших подразделений. Бои продолжаются.

Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горное.

На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка.

Враг нанес авиационные удары недалеко от Марьинки, Красногоровки, Новобахмутовки и в районе Александрополя.

На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Продолжает закрепляться в районе Святогорска. Проводит мероприятия по продолжению наступления в направлении Лиман – Славянск. Совершил обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

Напомним, ранее мы рассказывали историю 15-летнего пилота дрона, который помог ВСУ уничтожить не одну колонну российских военных.

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