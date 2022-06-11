Без водоснабжения и с перебоями электричества — на Запорожье люди живут, как на пороховой бочке

На Запорожье оккупанты ежедневно атакуют поселки и городки, до которых может дотянуться их артиллерия. Местные жители обессилены постоянным напряжением и обстрелами.

В Степногорске, что в 20 километрах от временно захваченной Васильевки, люди живут, как на пороховой бочке.

Недавно вражеский боеприпас попал прямо в восьмой этаж многоэтажки. Отныне оттуда виден живописный пейзаж Степногорска, “украшенный” грохотом войны.

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Следом оккупанты попали в детский сад. Мина прилетела на площадку, изуродовала павильон и разбила окна. Воспитатели и персонал сразу сбежались к садику.

Шок у меня был такой, что я стояла, у меня руки-ноги тряслись. Я не знала, что делать, — вспоминает Валентина Субочева, которая 30 лет проработала там воспитательницей.

К счастью, в момент прилета в детском саду не было ни детей, ни персонала.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказывает, что сейчас в области разрушены или повреждены минимум 3 000 объектов.

Все, кто имеет последствия разрушений, потерю имущества — фиксируйте эти последствия, подавайте в органы полиции сообщения, чтобы возбуждали уголовные дела. Чтобы мы могли потом от страны-оккупанта компенсировать все эти убытки, — отмечает Старух.

Из Степногорска, где нет централизованного водоснабжения и исчезает электричество, уехала уже половина из 4 000 жителей.

Карта боевых действий в Украине в режиме реального времени подскажет, где сейчас опасно, чтобы ты всегда оставался в курсе событий.

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