Битва за Сєвєродонецьк виснажує російську армію: Сергій Грабський про перспективи боїв у місті

Війна за українське існування триває уже 107-й день. За цей час Збройні сили України довели, що виконали усі можливі й неможливі стандарти НАТО, показали ворогу його безсилля й відкинули з більшої частини української території, а також продемонстрували усьому світові справжній український дух.

Уже зараз стає зрозумілим, що російські війська послаблюються та не можуть захопити важливі населені пункти, тож путінська армія просто знищує їх, грабує та криє ракетними обстрілами. Одне з таких міст — Сєвєродонецьк. Про наші перспективи у битві за Сєвєродонецьк розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Що відомо станом на сьогодні?

Станом на сьогодні відомо, що на Сєвєродонецькому напрямку противник безрезультатно намагається встановити повний контроль над містом, там тривають бойові дії.

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Сергій Грабський запевняє: ситуація на Сєвєродонецькому напрямку дуже схожа з тією, яка була у 2015 році з Мар’їнкою. Тоді українські військові успішно відбили атаки ворога та отримали контроль над містом у контратаках.

Зараз ми бачимо, як російська армія наступає начебто на куражі — з військової точки зору той наступ, який проводить армія ворога, просто не має жодного сенсу.

На думку експерта, Росія у Сєвєродонецьку просто знищує свій особовий склад та військову техніку. Навіть у разі втрати українського контролю над містом не відбудеться нічого вирішального: українська армія просто перейде у місто-близнюк Лисичанськ, де продовжаться бої.

Ми працюємо на виснаження ворога, але й наші військові теж виснажуються. Деколи сили росіян переважають наші в п’ятикратному розмірі, а деколи навіть і до десяти разів більше. Попри це, ми бачимо, що вони все одно ніяк не просуваються на території.

Грабський виділяє: не можлива жодна перемога російської армії при таких великих втратах у її лавах.

Якщо відійти до Лисичанська — що тоді?

У разі втрати контролю українськими силами над містом Сєвєродонецьк бій на новій лінії фронту буде таким самим, як тут. Грабський пояснює: Лисичанськ розташований трохи вище від Сєвєродонецька, має водну перешкоду, тож бої потягнуть ще більше втрат.

Уже зараз відомо — у російській армії великий некомплект особового складу та броньованої техніки. Артилерія у них переважає, але ж і вона не вічна.

Запорізька область

Стосовно того, що Росія відводить свої війська від Запорізької області, Грабський вбачає роль самого Сєвєродонецька. На його думку, такий розвиток подій означає лише те, що Росія не може одночасно утримувати контроль на декількох точках.

Зараз війська відводяться не лише з Запорізької області, а й з району Мелітополя. Це робиться для того, щоб посилити свої сили на правобережному плацдармі — у Херсонській області.

Проте на Херсонському напрямку ворог ледь стримує наступи української армії. Тож і звідти ЗСУ в найближчому майбутньому виб’є путінську орду.

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