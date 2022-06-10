Україна

Битва за Сєвєродонецьк виснажує російську армію: Сергій Грабський про перспективи боїв у місті

Вікторія Мельник, практикантка сайту 10 Червня 2022, 12:00

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