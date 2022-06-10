Украина

Битва за Северодонецк изматывает российскую армию: Сергей Грабский о перспективах боев в городе

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 10 июня 2022, 12:00

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