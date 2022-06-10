Битва за Северодонецк изматывает российскую армию: Сергей Грабский о перспективах боев в городе

Война за украинское существование длится уже 107-й день. За это время Вооруженные силы Украины доказали, что выполнили все возможные и невозможные стандарты НАТО, показали врагу его бессилие и отбросили с большей части украинской территории, а также продемонстрировали всему миру настоящий украинский дух.

Уже сейчас становится ясно, что российские войска ослабляются и не могут захватить важные населенные пункты, поэтому путинская армия просто уничтожает их, грабит и кроет ракетными обстрелами. Один из таких городов — Северодонецк. О наших перспективах в битве за Северодонецк рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Что известно по состоянию на сегодняшний день?

На сегодня известно, что на Северодонецком направлении противник безрезультатно пытается установить полный контроль над городом, там продолжаются боевые действия.

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Сергей Грабский уверяет: ситуация на Северодонецком направлении очень схожа с той, которая была в 2015 году с Марьинкой. Тогда украинские военные успешно отразили атаки врага и получили контроль над городом в контратаках.

Сейчас мы видим, как российская армия наступает как бы на кураже — с военной точки зрения то наступление, которое проводит армия врага, просто не имеет никакого смысла.

По мнению эксперта, Россия в Северодонецке просто уничтожает свой личный состав и военную технику. Даже в случае потери украинского контроля над городом не произойдет ничего решающего: украинская армия просто перейдет в город-близнец Лисичанск, где продолжатся бои.

Мы работаем на истощение врага, но и наши военные тоже истощаются. Иногда силы россиян превышают наши в пятикратном размере, а иногда даже и в десять раз больше. Несмотря на это, мы видим, что они все равно никак не продвигаются на территории.

Грабский отмечает: не возможна никакая победа русской армии при столь больших потерях в её рядах.

Если отойти в Лисичанск — что тогда?

В случае потери контроля украинскими силами над городом Северодонецк бой на новой линии фронта будет таким же, как здесь. Грабский объясняет: Лисичанск находится чуть выше Северодонецка, имеет водное препятствие, так что бои потянут еще больше потерь.

Уже сейчас известно, что в российской армии большой некомплект личного состава и бронированной техники. Артиллерия у них преобладает, но ведь и она не вечна.

Запорожская область

Относительно того, что Россия отводит свои войска от Запорожской области, Грабский видит роль самого Северодонецка. По его мнению, такое развитие событий означает только следующее: Россия не может одновременно удерживать контроль на нескольких точках.

Сейчас войска отводятся не только из Запорожской области, но и из Мелитополя. Это делается для того, чтобы усилить свои силы на правобережном плацдарме в Херсонской области.

Однако на Херсонском направлении враг едва сдерживает наступления украинской армии. Поэтому и оттуда ВСУ в ближайшем будущем выбьет путинскую орду.

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