Война в Украине

Они спонсируют войну! Петиция про обязательную маркировку брендов, работающих в РФ, и как ее поддержать

Вероника Кононенко, редактор сайта 10 января 2023, 12:00
Петиція про обов'язкове маркування
Фото: Pexels

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Они спонсируют войну! Петиция про обязательную маркировку брендов, работающих в РФ, и как ее поддержать
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