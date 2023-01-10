Они спонсируют войну! Петиция про обязательную маркировку брендов, работающих в РФ, и как ее поддержать

Быть сознательным(-ой) — это не только регулярно перечислять средства на помощь ВСУ, но и отказаться потреблять продукты и поддерживать бизнес, который спонсирует войну.

Речь идет не только о песнях, фильмах, видео и товарах, продуцируемых гражданами России, но и о продукции международных брендов, которые все еще продолжают работать на рынке страны-террориста.

К сожалению, для таких компаний заработок оказался важнее чести, человечности и справедливости. Компании и бренды, продолжающие спонсировать террор и убийства, нужно знать в лицо.

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Однако далеко не все могут каждый раз проверять продукцию в специальных Telegram-ботах или мобильных приложениях.

Поэтому на сайте президента Украины 29 декабря появилась петиция с требованием обязательной маркировки товаров от брендов-спонсоров российского терроризма, чтобы потребители сразу видели, чью продукцию они покупают.

Автором петиции стал украинский военный и известный блоггер Юрий Гудименко.

Компании, которые спонсируют терроризм

Мужчина считает своей задачей сделать так, чтобы бренды-коллаборанты подверглись бойкоту, осуждению и падению доходов. Маркировка на лицевой стороне продукта большими красными буквами в этом поможет.

Она должна четко и недвусмысленно доносить до украинского потребителя информацию о том, что производитель той или иной продукции продолжает работать на российском рынке и поддерживает агрессию против Украины.

Компании, которые до сих пор производят и продают бытовые товары и продукты на территории врага:

Alfred Ritter;

Avon;

Barilla;

Bonduelle Group;

Colgate-Palmolive Company;

HiPP;

Hochland;

Johnson&Johnson;

Lactalis;

Mondelez International;

Nestlé;

Procter & Gamble;

Red Bull;

Unilever;

Yves Rocher и другие.

Эти компании беспрепятственно осуществляют деятельность в Украине и в то же время способствуют мобилизации в России. Ведь по законодательству РФ все иностранные компании, имеющие собственное производство на ее территории, должны платить существенные налоги.

Таким образом, эти компании становятся непосредственными участниками российской агрессии против Украины, отметил автор петиции.

Как подписать петицию

Только за первые несколько дней ее подписали 4500 граждан, присоединиться можешь и ты.

Надо перейти по ссылке на страницу государственного сайта, при необходимости авторизоваться там с помощью своих персональных данных, после чего появится возможность отдать свой голос за инициативу.

Между тем, сейчас лучшее время, чтобы взглянуть на продукцию украинского производства и поддержать родной бизнес. Тем более что украинские предприниматели активно помогают бороться с врагом.

Как украинский бизнес помогает ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии, читай в материале.

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