Змусити глядача прожити історію! Хто переміг у номінації Найкращий режисер на Оскар-2023

Режисер — талановитий оповідач з власним баченням подій. Він вибирає, як саме розкрити історію для глядача, щоб вона торкнулася сердець мільйонів. Певним чином режисери формують світогляд глядачів, тож важливо, щоб їхня робота було якісною та чітко продуманою. Саме такі картини щороку нагороджують золотою статуеткою на премії Оскар.

Кожен з номінованих режисерів має свою особливу родзинку, шановану репутацію та багатий досвід. Їхні стрічки розповідають про важливе, але кращим з кращих є лише один. Дізнайся, хто переміг у номінації Найкращий режисер на Оскар-2023.

Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.

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Дені Кван та Деніел Шайнерт — найкращі режисери на Оскар-2023

Роботи кожного з номінованих режисерів захоплюють, а їхнє ім’я завжди на слуху. Утім, щороку статуетку отримує лише один. Найкращими режисерами на Оскар-2023 стали Дені Кван та Деніел Шайнерт (Все завжди і водночас).

Номінанти у категорії Найкращий режисер на Оскар-2023

Американська кіноакадемія виділила десять найкращих фільмів, але лише п’ять режисерів:

Тодд Філд (Тар)

Дені Кван та Деніел Шайнерт (Все завжди і водночас)

Мартін Мак-Дона (Банші Інішерина)

Рубен Естлунд (Трикутник смутку)

Стівен Спілберг (Фабельмани)

Різні представники кінематографа підтримують Україні у її боротьбі з ворогом. Раніше ми розповідали, як режисер Мішель Хазанавічус зібрав для України €125 тис.

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Фото: скриншот з трансляції, IMDb