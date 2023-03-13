Покорил зрителей и киноакадемию: кто победил в номинации Лучший актер на Оскар-2023

Каждый год на церемонии вручения премии Оскар объявляют лучший фильм, режиссера, актеров, сценарий, спецэффекты и победителей во многих других категориях. Наверное, мечтой каждого актера является золотая статуэтка от Американской киноакадемии. Впрочем, получают ее не все. Узнай, кто победил в номинации Лучший актер на Оскар-2023.
Напомним, что текстовую онлайн-трансляцию премии Оскар-2023 от Вікон, ты можешь просмотреть по ссылке.
Бесспорно, каждый имел своего фаворита на 95-й церемонии киноакадемии. Но победителем в номинации Лучшим актером на Оскар-2023 стал Брендан Фрейзер.
Киноакадемия выделила пять мужчин, которые удивительно хорошо справились со своей ролью и поразили актерским мастерством:
Конкуренция была высокой. Чего стоило перевоплощение Брендана Фрейзера, а как Остину Батлеру удалось на несколько часов оживить на экране легенду музыки Элвиса Пресли. Остальные тоже держали высокую планку.
Актеры — люди, у которых есть миллионы поклонников, они являются примером для многих. Они должны демонстрировать четкую позицию касательно событий в мире. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, многие голливудские актеры приезжали к нам и призывали поддерживать наших беженцев. Ранее мы рассказывали, кто из звезд стал амбассадором United-24.
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