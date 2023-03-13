Підкорив глядачів та кіноакадемію: хто переміг у номінації Найкращий актор на Оскар-2023

Щороку на церемонії вручення премії Оскар оголошують найкращий фільм, режисера, акторів, сценарій, спецефекти та переможців у багатьох інших категоріях. Напевно, мрією кожного актора є золота статуетка від Американської кіноакадемії. Утім, отримують її не всі. Дізнайся, хто переміг у номінації Найкращий актор на Оскар-2023.

Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.

Брендан Фрейзер — найкращий актор на Оскар-2023

Безперечно, кожен мав свого фаворита на 95-тій церемонії кіноакадемії. Але переможцем у номінації Найкращим актором на Оскар-2023 став Брендан Фрейзер (Кит).

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Номінанти у категорії Найкращий актор на Оскар-2023

Кіноакадемія виділила п’ять чоловіків, які напрочуд добре справилися зі своєю роллю та вразили акторською майстерністю:

Остін Батлер (Елвіс)

Колін Фаррелл (Банші Інішерина)

Брендан Фрейзер (Кит)

Пол Мескаль (Після сонця)

Білл Наї (Жити)

Конкуренція була високою. Чого варте було перевтілення Брендана Фрейзера, а як Остіну Батлеру вдалося на кілька годин оживити на екрані легенду музики Елвіса Преслі. Інші теж тримали високу планку.

Актори — люди, які мають мільйони шанувальників, вони є прикладом для багатьох. Тож вони мають демонструвати чітку позицію щодо подій у світі. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато голлівудських акторів приїжджали до нас та закликали підтримувати наших біженців. Раніше ми розповідали, хто з зірок став амбасадором United-24.

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