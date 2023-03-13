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Підкорив глядачів та кіноакадемію: хто переміг у номінації Найкращий актор на Оскар-2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Березня 2023, 05:25
Брендан Фрейзер — найкращий актор на Оскар-2023
Фото: IMDb

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