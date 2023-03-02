Допомога західних партнерів надає нам сили на боротьбу, бо окрім військової чи гуманітарної допомоги світ каже нам: “Ми віримо у вас!”

Підтримку висловлюють і світові зірки, актори, співаки та просто голоси народів. Чимало з них зараз вважаються українськими амбасадорами, які тримають зв’язок з українською глобальною ініціативою United24.

Хто всі ці люди? Вікна-новини підготували перелік найвідоміших амбасадорів United24 — читай у матеріалі.

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Українські амбасадори United24

Андрій Шевченко

Колишній тренер та гравець збірної України Андрій Шевченко став першим амбасадором United24.

Тепер Шевченко розповідає усьому світові про події в Україні, долучається до збору коштів.

Олександр Усик

Один із найвідоміших українських боксерів Олександр Усик був серед тих, хто взяв до рук зброю та пішов захищати свою землю від росіян.

Домівка його сім’ї постраждала від росіян: під час наступу на Київ у селі Ворзель кадировці жили у будинку боксера. У платформі Усик зосередився на проектах, присвячених відбудові України, зокрема — у Київській області.

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський.

Спортсменка також активно розповідає світу про події в Україні та залучає кошти на відбудову рідної землі.

Не тільки Кетрін Винник: перелік найвідоміших амбасадорів United24 / 2 Фотографії

Закордонні амбасадори United24

Лієв Шрайбер

Американський сценарист, кінопродюсер, кінорежисер, актор театру та кіно — Лієв Шрайбер допомагає нашій країні від першого дня повномасштабного російського вторгнення.

Він приїхав до Львова та брав участь у волонтерській роботі. Також допомагав нашим біженцям у Польщі, готуючи борщ для українців у Перемишлі.

6 липня 2022 Лієв Шрайбер став послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України United24 у напрямку медичної допомоги.

Лієв Шрайбер також разом з українським футболістом Андрієм Шевченком відвідав Бучу та Бородянку одразу після їх звільнення.

Imagine Dragons

Американський попрок-гурт має чимало фанатів в Україні.

Нещодавно він також став амбасадором United24. Легендарні Imagine Dragons збирають кошти на забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пораненим.

Також раніше гурт доєднався до ініціативи першої леді Олени Зеленської та збирав кошти на реанімобілі.

Барбара Стрейзанд

Усім відома американська вокалістка, акторка та продюсерка фільмів Барбара Стрейзанд також доєдналася до допомоги українській медицині під час повномасштабної війни.

Скотт Келлі

Осторонь не залишилася й сфера космосу: американський астронавт і відставний капітан ВМС США Скотт Келлі зібрав $500 тисяч для підтримки українців.

У проекті United24 Скотт Келлі також доєднався до медичного забезпечення України.

Він збирає кошти на карети швидкої допомоги класу С.

Тімоті Снайдер

Відомий американський історик та письменник, а також професор Єльського університету Тімоті Снайдер є давнім другом України. Ще у 2014 році він однозначно висловився проти російської агресії на території України.

У 2018 році він також був серед тих діячів культури та політики, які виступили на підтримку українського режисера Олега Сенцова, що перебував у в’язниці РФ.

2 листопада 2022 року Тімоті став десятим амбасадором United24. Він збирає на систему протидії ворожим БПЛА.

Мішель Хазанавічус

Французький кінорежисер є першим амбасадором України з Франції. Ще до вступу в United24 він зібрав €250 тисяч для українців. Ці кошти він розділив між платформою та фондом Олени Зеленської.

Кетрін Винник

Кетрін Винник — це канадська акторка і режисерка українського походження. Дівчина є зіркою серіалу Вікінги, а тепер матиме можливість долучитися до відновлення України.

Кетрін Винник опікуватиметься напрямом Відновлення України та відкриє свій збір через платформу на відновлення одного з 18 будинків на Київщині, які відбудують першими в межах цієї програми.

Загалом на відновлення зазначених об’єктів необхідно 719 млн грн. Завдяки донорам United24 зі 110 країн уже зібрано понад 510 млн грн.

Також Україні допомагає американський актор Марк Гемілл, відомий виконанням ролі Люка Скайвокера в Зоряних війнах: читай у нашому матеріалі, як саме.

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