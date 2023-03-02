Помощь западных партнеров оказывает нам силы на борьбу, потому что кроме военной или гуманитарной помощи мир говорит нам: “Мы верим в вас!”

Поддержку оказывают и мировые звезды, актеры, певцы и просто голоса народов. Многие из них сейчас считаются украинскими амбассадорами, которые поддерживают связь с украинской глобальной инициативой United24.

Кто все эти люди? Вікна-новини подготовили список самых известных амбассадоров United24 — читай в материале.

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Украинские амбассадоры United24

Андрей Шевченко

Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко стал первым послом United24.

Теперь Шевченко рассказывает всему миру о событиях в Украине, приобщается к сбору средств.

Александр Усик

Один из самых известных украинских боксеров Александр Усик был среди тех, кто взял в руки оружие и пошел защищать свою землю от россиян.

Дом его семьи пострадал от россиян: во время наступления на Киев в селе Ворзель кадыровцы жили в доме боксера. На платформе Усик сосредоточился на проектах, посвященных восстановлению Украины, в частности в Киевской области.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором платформы United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Спортсменка также активно рассказывает миру о событиях в Украине и привлекает средства на восстановление родной земли.

Не только Кэтрин Винник: список самых известных послов United24 / 2 Фотографии

Зарубежные амбассадоры United24

Лиев Шрайбер

Американский сценарист, кинопродюсер, кинорежиссер, актер театра и кино — Лиев Шрайбер помогает нашей стране с первого дня полномасштабного российского вторжения.

Он приехал во Львов и участвовал в волонтерской работе. Также помогал нашим беженцам в Польше, готовя борщ для украинцев в Перемышле.

6 июля 2022 года Лиев Шрайбер стал послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины United24 в направлении медицинской помощи.

Лиев Шрайбер также вместе с украинским футболистом Андреем Шевченко посетил Бучу и Бородянку сразу после их освобождения.

Imagine Dragons

Американская попрок-группа имеет немало фанатов в Украине.

Недавно она также стала амбассадором United24. Легендарные Imagine Dragons собирают средства на обеспечение здравоохранительных учреждений, которые оказывают помощь раненым.

Также ранее группа присоединилась к инициативе первой леди Елены Зеленской и собирала средства на реанимобили.

Барбара Стрейзанд

Всем известная американская вокалистка, актриса и продюсер фильмов Барбара Стрейзанд также присоединилась к помощи украинской медицине во время полномасштабной войны.

Скотт Келли

В стороне не осталась и сфера космоса: американский астронавт и отставной капитан ВМС США Скотт Келли собрал $500 тысяч для поддержки украинцев.

В проекте United24 Скотт Келли также присоединился к медицинскому обеспечению Украины.

Он собирает деньги на кареты скорой помощи класса С.

Тимоти Снайдер

Известный американский историк и писатель, а также профессор Йельского университета Тимоти Снайдер является давним другом Украины. Еще в 2014 году он однозначно высказался против российской агрессии на территории Украины.

В 2018 году он также был среди тех деятелей культуры и политики, которые выступили в поддержку находящегося в тюрьме РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

2 ноября 2022 года Тимоти стал десятым послом United24. Он собирает на систему противодействия враждебным БПЛА.

Мишель Хазанавичюс

Французский кинорежиссер является первым послом Украины из Франции. Еще до вступления в United24 он собрал €250 тысяч для украинцев. Эти средства он разделил между платформой и фондом Елены Зеленской.

Кэтрин Винник

Кэтрин Винник — это канадская актриса и режиссер украинского происхождения. Девушка является звездой сериала Викинги, а теперь получит возможность приобщиться к восстановлению Украины.

Кэтрин Винник будет заниматься направлением Восстановления Украины и откроет свой сбор через платформу на восстановление одного из 18 домов Киевской области, которые будут построены первыми в рамках этой программы.

В общей сложности на восстановление указанных объектов необходимо 719 млн грн. Благодаря донорам United24 из 110 стран уже собрано более 510 млн грн.

Также Украине помогает американский актер Марк Гэмилл, известный исполнением роли Люка Скайвокера в Звездных войнах: читай в нашем материале, как именно.

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