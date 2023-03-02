Не только Кэтрин Винник: список самых известных послов United24

Помощь западных партнеров оказывает нам силы на борьбу, потому что кроме военной или гуманитарной помощи мир говорит нам: “Мы верим в вас!”
Поддержку оказывают и мировые звезды, актеры, певцы и просто голоса народов. Многие из них сейчас считаются украинскими амбассадорами, которые поддерживают связь с украинской глобальной инициативой United24.
Кто все эти люди? Вікна-новини подготовили список самых известных амбассадоров United24 — читай в материале.
Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко стал первым послом United24.
Теперь Шевченко рассказывает всему миру о событиях в Украине, приобщается к сбору средств.
Один из самых известных украинских боксеров Александр Усик был среди тех, кто взял в руки оружие и пошел защищать свою землю от россиян.
Дом его семьи пострадал от россиян: во время наступления на Киев в селе Ворзель кадыровцы жили в доме боксера. На платформе Усик сосредоточился на проектах, посвященных восстановлению Украины, в частности в Киевской области.
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором платформы United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
Спортсменка также активно рассказывает миру о событиях в Украине и привлекает средства на восстановление родной земли.
Американский сценарист, кинопродюсер, кинорежиссер, актер театра и кино — Лиев Шрайбер помогает нашей стране с первого дня полномасштабного российского вторжения.
Он приехал во Львов и участвовал в волонтерской работе. Также помогал нашим беженцам в Польше, готовя борщ для украинцев в Перемышле.
6 июля 2022 года Лиев Шрайбер стал послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины United24 в направлении медицинской помощи.
6 июля 2022 года Лиев Шрайбер стал послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины United24 в направлении медицинской помощи.
Лиев Шрайбер также вместе с украинским футболистом Андреем Шевченко посетил Бучу и Бородянку сразу после их освобождения.
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Допис, поширений Liev Schreiber (@lievschreiber)
Американская попрок-группа имеет немало фанатов в Украине.
Недавно она также стала амбассадором United24. Легендарные Imagine Dragons собирают средства на обеспечение здравоохранительных учреждений, которые оказывают помощь раненым.
Также ранее группа присоединилась к инициативе первой леди Елены Зеленской и собирала средства на реанимобили.
Всем известная американская вокалистка, актриса и продюсер фильмов Барбара Стрейзанд также присоединилась к помощи украинской медицине во время полномасштабной войны.
В стороне не осталась и сфера космоса: американский астронавт и отставной капитан ВМС США Скотт Келли собрал $500 тысяч для поддержки украинцев.
В проекте United24 Скотт Келли также присоединился к медицинскому обеспечению Украины.
В проекте United24 Скотт Келли также присоединился к медицинскому обеспечению Украины.
Он собирает деньги на кареты скорой помощи класса С.
Фото: Instagram
Известный американский историк и писатель, а также профессор Йельского университета Тимоти Снайдер является давним другом Украины. Еще в 2014 году он однозначно высказался против российской агрессии на территории Украины.
В 2018 году он также был среди тех деятелей культуры и политики, которые выступили в поддержку находящегося в тюрьме РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
В 2018 году он также был среди тех деятелей культуры и политики, которые выступили в поддержку находящегося в тюрьме РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
2 ноября 2022 года Тимоти стал десятым послом United24. Он собирает на систему противодействия враждебным БПЛА.
Французский кинорежиссер является первым послом Украины из Франции. Еще до вступления в United24 он собрал €250 тысяч для украинцев. Эти средства он разделил между платформой и фондом Елены Зеленской.
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Кэтрин Винник — это канадская актриса и режиссер украинского происхождения. Девушка является звездой сериала Викинги, а теперь получит возможность приобщиться к восстановлению Украины.
Кэтрин Винник будет заниматься направлением Восстановления Украины и откроет свой сбор через платформу на восстановление одного из 18 домов Киевской области, которые будут построены первыми в рамках этой программы.
Кэтрин Винник будет заниматься направлением Восстановления Украины и откроет свой сбор через платформу на восстановление одного из 18 домов Киевской области, которые будут построены первыми в рамках этой программы.
В общей сложности на восстановление указанных объектов необходимо 719 млн грн. Благодаря донорам United24 из 110 стран уже собрано более 510 млн грн.
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Также Украине помогает американский актер Марк Гэмилл, известный исполнением роли Люка Скайвокера в Звездных войнах: читай в нашем материале, как именно.
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