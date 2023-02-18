Постер по мотивам Звездных войн за донат — актер Марк Хэмилл объявил о розыгрыше в поддержку Украины

Американский актер Марк Хэмилл, известный исполнением роли Люка Скайуокера в Звездных войнах, теперь помогает Украине бороться с империей зла в реальной жизни.
Амбассадор фандрейзинговой платформы UNITED24 объявил о розыгрыше десяти уникальных постеров с автографом за взнос в поддержку Украины.
Читай подробнее об условиях конкурса, как взять в нем участие и на что потратят вырученные средства.
На лимитированной серии постеров изображен легендарный корабль X-wing Fighter из кинофраншизы Звездные войны. Именно на таком Люк Скайуокер уничтожил главное оружие Галактической империи — Звезду смерти.
Иллюстратор Джастин Арам покрасил звездолет в желто-голубой цвет, а космический флот империи — в цвета российского флага.
Работа художника разлетелась по сети, а Хэммилл распространил иллюстрацию в собственной ленте с подписью “Да будет с вами сила”. Так и появилась идея создать коллекцию плакатов и устроить розыгрыш.
На собранные средства приобретут разведывательные дроны RQ-35 Heidrun, очень необходимые украинским защитникам.
Мы решили разыграть ограниченное количество постеров в стиле Звездных войн среди настоящих фанатов, коллекционеров и всех желающих помочь Украине.
Мы решили разыграть ограниченное количество постеров в стиле Звездных войн среди настоящих фанатов, коллекционеров и всех желающих помочь Украине.
Каждый плакат — это не просто сувенир, а напоминание о том, что борьба добра со злом существует не только в кино.
Все, кто пожертвует на разведывательный дрон для украинских защитников, смогут получить коллекционный постер в память о собственном вкладе в победу Украины над реальной империей, — прокомментировал актер.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mark Hamill (@markhamill)
Допис, поширений Mark Hamill (@markhamill)
Половину из десяти постеров с подписью Хэмилла разыграют среди тех, кто переведет в поддержку Украины минимум 100$ (3657 грн).
Участники должны указать адрес своей электронной почты, чтобы специальная программа рандомайзер могла выбрать победителей.
Количество пожертвований с одного адреса неограниченно. Так что чем больше донатов — тем выше шанс победить.
Еще пять плакатов гарантированно получат те, кто пожертвует 10 000 $ (365 700 грн).
Такая инициатива уникальная потому, что легендарный актер не ставил подпись ни на одном сувенире с 2017 года. Однако для помощи Украине он сделал исключение.
Розыгрыш проходит с 17 февраля по 24 марта 2023 года. Принять в нем участие можно по ссылке.
Напомним, ранее известный американский актер Лиев Шрайбер и UNITED24 объявили сбор на генераторы для украинских больниц. Читай об этом подробнее.
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