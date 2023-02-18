Постер за мотивами Зоряних війн за донат — актор Марк Гемілл оголосив про розіграш на підтримку України

Американський актор Марк Гемілл, відомий виконанням ролі Люка Скайвокера в Зоряних війнах, тепер допомагає Україні боротись з імперією зла в реальному житті.

Амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 оголосив розіграш десяти унікальних постерів з автографом за внесок на підтримку України.

Читай детальніше про умови конкурсу, як до нього долучитись та на що витратять вторговані кошти.

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Розіграш від Марка Гемілла на підтримку України

На лімітованій серії постерів зображено легендарний корабель X-wing Fighter з кінофраншизи Зоряні війни. Саме на такому Люк Скайвокер знищив головну зброю Галактичної імперії — Зірку смерті.

Ілюстратор Джастін Арам пофарбував зореліт у жовто-блакитний колір, а космічний флот імперії — в кольори російського прапора.

Робота художника розлетілась мережею, а Гемілл поширив ілюстрацію у власній стрічці з підписом “Хай буде з вами сила”. Так і з’явилась ідея створити колекцію плакатів та влаштувати розіграш.

На зібрані кошти придбають розвідувальні дрони RQ-35 Heidrun, які дуже необхідні українським захисникам.

Ми вирішили розіграти обмежену кількість постерів у стилі Зоряних війн серед справжніх фанатів, колекціонерів і всіх, хто бажає допомогти Україні.

Кожен плакат — це не просто сувенір, а нагадування про те, що боротьба добра зі злом існує не лише у кіно. Усі, хто пожертвує на розвідувальний дрон для українських захисників, матимуть змогу отримати колекційний постер на згадку про власний внесок у перемогу України над реальною імперією, — прокоментував актор.

Читати на тему Від перемоги України залежить мир усіх нас — кінорежисер Мішель Хазанавічус про підтримку платформи UNITED 24 Французький кінорежисер Мішель Хазанавічус розповів про враження від візиту до України та допомогу платформі UNITED 24.

Умови розіграшу

Половину з десяти постерів з підписом Гемілла розіграють серед тих, хто перекаже на підтримку України щонайменше 100 $ (3657 грн).

Учасники повинні вказати адресу своєї електронної пошти, щоб спеціальна програма рандомайзер могла обрати переможців.

Кількість пожертв з однієї адреси необмежена. Тож чим більше донатів — тим вищий шанс перемогти.

Ще п’ять плакатів гарантовано отримають ті, хто пожертвує 10 000 $ (365 700 грн).

Така ініціатива унікальна тому, що легендарний актор не ставив підпис на жодному сувенірі з 2017 року. Однак для допомоги Україні він зробив виключення.

Розіграш триває з 17 лютого по 24 березня 2023 року. Взяти в ньому участь можна за посиланням.

Нагадаємо, що раніше відомий американський актор Лієв Шрайбер та UNITED24 оголосили збір на генератори для українських лікарень. Читай про це детальніше.

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