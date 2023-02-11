Від перемоги України залежить мир усіх нас — кінорежисер Мішель Хазанавічус про підтримку платформи UNITED 24

Днями до України вперше завітав французький кінорежисер Мішель Хазанавічус. Він долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED 24, заснованої президентом України.

Кіномитець опікуватиметься напрямом Відбудова України. Ведуча і шеф-редакторка програми Факти ICTV Олена Фроляк ексклюзивно поспілкувалась з Хазанавічусом про те, як він наважився приїхати в Україну, які враження отримав від візиту до Ірпеня та Бучі, а також як війну в Україні сприймають у Франції.

— Як ви стали амбасадором платформи UNITED 24?

— Мене запросили стати амбасадором. У перші тижні війни я організував аукціон, запросив багатьох людей з кіноіндустрії з Америки, Франції, Іспанії, Італії: Тома Хенкса, Катрін Денев, Паоло Соррентіно, Гільєрмо дель Торо.

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(Попросив — ред.) щось передати на цей аукціон: особисті речі, реквізити з фільмів. І саме в цей час створювали платформу UNITED 24.

Тоді я зрозумів, що це найкращий варіант для передачі коштів на допомогу Україні. Передаючи їх туди, ми були впевнені, що гроші підуть туди, де вони найнеобхідніші.

— Ви не боялись приїхати в Україну саме зараз, коли є прогнози щодо нового наступу Росії?

— Ні, я не боявся новин. Може, це був трохи не обдуманий крок. Але для мене було великою честю приїхати. І почуття гордості за це переважало страх, коли я сюди їхав.

— Ви побували в Бучі та Ірпені. Що найбільше вас вразило?

— Це була дуже напружена, тяжка поїздка. Ми були в тих місцях, де відбувались найжорстокіші події. Почуття були змішаними. Я відчув жахливий розпач. Я бачив усі ці знімки з Бучі, але це не зрівняти з тим, що ти відчуваєш, бачачи та слухаючи місцевих.

Я був дуже розчулений. В Ірпені я зустрів людей, які намагались зупинити російських солдатів. Вони не були професійними військовими, але все одно захищали своє місто, Київ, Україну та всю Європу загалом.

Я був вражений їхньою силою, поведінкою. Стільки гідності та простоти. Вони точно герої, але водночас дуже дружні та з добрим почуттям гумору.

— Як війну в Україні сприймають у Франції?

— Є у Франції як хороші люди, так і не дуже. Люди з медіа стурбовані подіями в Україні. Вони відслідковують і вчасно сповіщають глядачів про останні новини. Тому французи дуже обізнані про ситуацію тут.

Люди проявляють солідарність і багато підтримки, приймають багато біженців, організовують багато благодійних проектів.

Звісно, є ультраправі та ультраліві, які зазвичай однаково та однобоко сприймають зовнішню політику. Вони не люблять американців, і це звичайний єдиний наратив, який вони трактують.

Деяким навіть платять російські пропагандисти за розповсюдження культу Путіна. Але я б не сказав, що це великий пласт населення.

Більшість усе ж розуміє, що від перемоги України в цій війні залежить мир усіх нас. І ми дуже хочемо, аби українцям таки вдалось її здобути.

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