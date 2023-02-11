От победы Украины зависит мир всех нас — кинорежиссер Мишель Хазанавичус о поддержке платформы UNITED 24

На днях Украину впервые посетил французский кинорежиссер Мишель Хазанавичус. Он присоединился к команде амбассадоров фандрейзинговой платформы UNITED 24, основанной президентом Украины.

Деятель искусства будет заниматься направлением Восстановление Украины. Ведущая и шеф-редактор программы Факты ICTV Елена Фроляк эксклюзивно пообщалась с Хазанавичусом о том, как он решился приехать в Украину, какие впечатления получил от визита в Ирпень и Бучу, а также как войну в Украине воспринимают во Франции.

— Как вы стали амбассадором платформы UNITED 24?

— Меня пригласили стать амбассадором. В первые недели войны я организовал аукцион, пригласил многих людей из киноиндустрии из Америки, Франции, Испании, Италии: Тома Хэнкса, Катрин Денёв, Паоло Соррентино, Гильермо дель Торо.

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(Попросил — ред.) что-нибудь передать на этот аукцион: личные вещи, реквизиты из фильмов. И именно в это время создавалась платформа UNITED 24.

Тогда я понял, что это самый лучший вариант для передачи средств на помощь Украине. Передавая их туда, мы были уверены, что деньги пойдут туда, где они самые необходимые.

— Вы не боялись приехать в Украину именно сейчас, когда есть прогнозы нового наступления России?

— Нет, я не боялся новостей. Может, это был немного не обдуманный шаг. Но для меня было большой честью приехать. И чувство гордости за это преобладало страх, когда я сюда ехал.

— Вы побывали в Буче и в Ирпени. Что больше всего вас поразило?

— Это была очень напряженная, тяжелая поездка. Мы были в тех местах, где происходили самые жестокие события. Чувства были смешанными. Я почувствовал ужасное отчаяние. Я видел все эти фотографии из Бучи, но это не сравнить с тем, что ты чувствуешь, видя и слушая местных.

Я был очень растроган. В Ирпени я встретил людей, пытавшихся остановить российских солдат. Они не были профессиональными военными, но все равно защищали свой город, Киев, Украину и всю Европу в целом.

Я был поражен их силой, поведением. Столько достоинства и простоты. Они точно герои, но вместе с тем очень дружеские и с хорошим чувством юмора.

— Как войну в Украине воспринимают во Франции?

— Есть во Франции как хорошие люди, так и не очень. Люди из СМИ обеспокоены событиями в Украине. Они отслеживают и своевременно извещают зрителей о последних новостях. Поэтому французы очень осведомлены о ситуации здесь.

Люди проявляют солидарность и много поддержки, принимают многих беженцев, организуют много благотворительных проектов.

Конечно, есть ультраправые и ультралевые, обычно одинаково и однобоко воспринимающие внешнюю политику. Они не любят американцев, и это обычный единственный нарратив, который они трактуют.

Некоторым даже платят российские пропагандисты за распространение культа Путина. Но я бы не сказал, что это большой пласт населения.

Большинство все же понимают, что от победы Украины в этой войне зависит мир всех нас. И мы очень хотим, чтобы украинцам удалось ее получить.

Полное интервью Мишеля Хазанавичуса — видео

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