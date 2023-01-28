Такой жестокости, таких разрушений я нигде не видел — Мстислав Чернов о создании фильма 20 дней в Мариуполе

Харьковчанин Мстислав Чернов получил приз зрительских симпатий на кинофестивале Sundance Film Festival в США. Об этом вечером 27 января сообщает Associated Press.

В США прошла мировая премьера его документальной ленты 20 дней в Мариуполе. Журналисты Associated Press были фактически единственной съемочной группой в окруженном городе в марте 2022 года — их фотографии и видео станут впоследствии материалами для международного суда над оккупантами, ведь, если бы не они, мир не увидел бы преступлений, которые совершало российское войско в Мариуполе.

Впоследствии российская пропаганда назовет кадры бомбардировки роддома “инсценировкой”, рожениц — “актрисами”, а на самих журналистов объявит охоту.

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Но благодаря тому, что журналисты смогли выбраться из Мариуполя, когда город уже был в осаде, россиянам никогда не удастся скрыть содеянного. И теперь их преступления увидит весь мир.

— Мы очень счастливы, что премьера фильма 20 дней в Мариуполе, украинского фильма, состоялась на фестивале. Это большое достижение, еще одно достижение для украинского кино и возможность международной аудитории, всему миру увидеть трагические результаты российского вторжения в Украину.

Здесь фильм найдет новую аудиторию, что позволит нам показать реальные масштабы трагедии украинцев. И, надеюсь, это подтолкнет международное общество делать больше для Украины, — говорит Чернов.

— Мстислав, ты работал как военный корреспондент международного агентства на нескольких войнах. Чем то, что ты увидел с 24 февраля в Украине, отличалось от других войн?

— Как и многие другие украинские журналисты, я в 2014 году превратился из обычного журналиста в военного. С тех пор я видел уже несколько очень жестоких и болезненных войн — в Афганистане, в Ираке, в Сирии, в Нагорном Карабахе, в Секторе Газа, но все это не сравнимо с тем, что сейчас происходит в Украине.

Это очень болезненно для меня как для украинца, это касается меня персонально. Такой жестокости, таких разрушений я нигде не видел.

— Ты обычно выглядишь как человек, который очень умело сдерживает эмоции. Как человек, который умеет быть отстраненным, как того требуют журналистские стандарты. Насколько это удавалось тебе в марте в Мариуполе и впоследствии при создании фильма?

— Мне не удается сдерживать эмоции, и как не удавалось сдерживать эмоции во время съемок в Мариуполе или после того, как мы вырвались из окружения, мне не удается сдерживать эмоции во время монтажа, не удается сдерживать эмоции и сейчас, когда этот фильм вышел в кинотеатры.

И те люди, которые видят его… Много слез в зале, много злобы. Приходят украинцы, и это все очень больно, потому что все мы знаем, что это не прошло, что это происходит каждый день.

Это не то, что мы сняли, и оно закончилось. Осада Мариуполя продолжалась после 20 дней, как мы уехали, и трагедия, и убийства россиянами украинцев продолжаются и сейчас. В Соледаре, в Бахмуте.

Нет, я не могу сдерживать эмоции. И не хочу. Это самое важное — не хочу.

— Скорее всего, следственные органы будут просить вас быть свидетелями на судебном деле. Готов ли ты к этому?

— Я знаю, что во время судебного процесса по MH-17 — боинга, сбитого россиянами в Украине — следователи смотрели многие снятые тогда видео. И я уверен, что когда они будут расследовать потенциальные военные преступления в Мариуполе, они будут смотреть наши репортажи.

И мы сами после того, как выехали из Мариуполя, проводили расследование потенциальных военных преступлений. Я надеюсь, что справедливость победит.

— Был ли момент, когда ты думал, что вам не удастся выбраться? Ведь на вас уже была объявлена охота.

— Да, конечно, был момент, когда наша команда понимала, что мы можем не выбраться, этот момент был гораздо раньше — даже до того, как окружение Мариуполя уже было очевидным.

И российские войска перекрыли все дороги, но мы понимали, что все равно должны работать. Просто мы старались не думать о том, что с нами может произойти, и делали то, что должны были делать.

Равно как и все украинские журналисты в то время, которые работали на передовой в Харькове, Киеве, на Донбассе. И это нормально. То, что сделали мы, не отличается ничем от того, что делали все журналисты во время вторжения. И делают сейчас. И вы тоже делаете. Каждый день.

Справка: Sundance Film Festival — фестиваль независимого кино, который проводят в Америке в январе ежегодно с 1985 года. Фестиваль основал актер Роберт Рэдфорд.

На Sundance Film Festival проходили мировые премьеры таких режиссеров, как Вуди Аллен, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Кристофер Нолан.

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