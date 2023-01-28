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Такой жестокости, таких разрушений я нигде не видел — Мстислав Чернов о создании фильма 20 дней в Мариуполе

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 28 января 2023, 14:00
Інтерв'ю Мстислава Чернова про фільм 20 днів у Маріуполі
Фото: Getty Images

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