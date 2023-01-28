Такої жорстокості, таких руйнувань я не бачив ніде — Мстислав Чернов про створення фільму 20 днів у Маріуполі

Харківʼянин Мстислав Чернов отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Sundance Film Festival у США. Про це ввечері 27 січня повідомляє Associated Press.

У США відбулася світова премʼєра його документальної стрічки 20 днів у Маріуполі. Журналісти Associated Press були фактично єдиною знімальною групою в оточеному місті у березні 2022 року — їхні світлини та відео стануть згодом матеріалами для міжнародного суду над окупантами, адже, якби не вони, світ би не побачив злочинів, що чинило російське військо в Маріуполі.

Згодом російська пропаганда назве кадри з бомбардування пологового “інсценуванням”, породіль — “акторками”, а на самих журналістів оголосить полювання.

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Та завдяки тому, що журналісти змогли вибратись з Маріуполя, коли місто вже було в облозі, росіянам ніколи не вдасться приховати скоєного. І тепер їхні злочини побачить увесь світ.

— Ми дуже щасливі, що премʼєра фільму 20 днів у Маріуполі, українського фільму, відбулася на фестивалі. Це велике досягнення, ще одне велике досягнення для українського кіно і можливість міжнародним аудиторіям, всьому світу побачити трагічні результати російського вторгнення в Україну.

Тут фільм знайде нову аудиторію, це дозволить нам показати реальні масштаби трагедії українців. І, сподіваюся, що це підштовхне міжнародне суспільство робити більше для України, — каже Чернов.

— Мстиславе, ти працював як воєнний кореспондент міжнародної агенції на кількох війнах. Чим те, що ти побачив від 24 лютого в Україні, відрізнялося від інших воєн?

— Як і багато інших українських журналістів, я у 2014 році перетворився зі звичайного журналіста на військового. З того часу я бачив вже кілька дуже жорстоких і болючих війн — в Афганістані, в Іраку, в Сирії, в Нагірному Карабасі, в Секторі Газа, але все це не можна порівняти з тим, що зараз відбувається в Україні.

Це дуже болюче для мене як для українця, це торкається мене персонально. Такої жорстокості, таких руйнувань я не бачив ніде.

— Ти зазвичай маєш вигляд людини, яка дуже вдало вміє стримувати емоції. Бути відстороненим, як того вимагають журналістські стандарти. Наскільки це вдавалось тобі у березні в Маріуполі та згодом, під час створення фільму?

— Мені не вдається стримувати емоції, як і не вдавалось стримувати емоції під час зйомок у Маріуполі, чи після того, як ми вирвались з оточення. Мені не вдається стримувати емоції під час монтажу, не вдається стримувати емоції і зараз, коли цей фільм вийшов у кінотеатрах.

І ті люди, які бачать його… Багато сліз у залі, багато злості. Приходять українці, і це все дуже боляче, тому що ми всі знаємо, що це не минуло, що це відбувається кожного дня.

Це не те, що от ми зняли, і воно закінчилося. Облога Маріуполя продовжувалася після 20 днів, як ми поїхали, і трагедія, і вбивства росіянами українців продовжуються і зараз. У Соледарі, у Бахмуті.

Ні, я не можу стримувати емоції. І не хочу. Це найважливіше — не хочу.

— Найімовірніше, слідчі органи згодом проситимуть вас бути свідками у судовій справі. Чи готовий ти до цього?

— Я знаю, що під час судового процесу щодо MH-17 — боїнга, збитого росіянами в Україні — слідчі дивилися багато відео, які були зняті тоді. І я впевнений, що коли вони будуть розслідувати потенційні воєнні злочини в Маріуполі, вони теж будуть дивитись наші репортажі.

І ми самі після того, як виїхали з Маріуполя, робили розслідування потенційних воєнних злочинів. Тож я сподіваюсь, що справедливість переможе.

— Чи був момент, коли ти думав, що вам не вдасться вибратися? Адже на вас уже було оголошено полювання.

— Так, звичайно, був момент, коли наша команда розуміла, що ми можемо не вибратись, цей момент був набагато раніше, навіть до того, як оточення Маріуполя вже було очевидним.

І російські війська перекрили всі дороги, але ми розуміли, що все одно ми повинні працювати. Просто ми намагались не думати про те, що з нами може статись і робили те, що повинні були робити.

Так само як і всі українські журналісти в той час, які працювали на передовій у Харкові, Києві, на Донбасі. І це нормально. Те, що зробили ми, не відрізняється нічим від того, що робили всі журналісти під час вторгнення. І роблять зараз. І ви робите теж. Кожного дня.

Довідково: Sundance Film Festival — фестиваль незалежного кіно, яке проводять в Америці у січні щороку від 1985 року. Фестиваль заснував актор Роберт Редфорд.

На Sundance Film Festival відбувались світові премʼєри таких режисерів, як Вуді Аллен, Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола, Крістофер Нолан.

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