Война глазами немки, посетившей Бучу: первые тревога, укрытие, история, пробирающая до слез

Мы часто слышим тезисы о европейцах, “уставших от войны в Украине”. Пропаганда говорит нам о том, что Запад склоняет Киев к диалогу, чтобы только не ощущать губительное влияние войны, которое проявляется в инфляции, сокращении доходов граждан, последствиях санкций, часто затрагивающих не только Россию.

Но моя история сегодня об одной из типичных жительниц ЕС — немке и журналистке Кристин Хамель. В ноябре она приехала в Украину вместе с другими иностранными корреспондентами, чтобы своими глазами увидеть последствия “русского мира” и выразить солидарность населению Украины, которое борется за свое право жить в свободной стране.

Что увидела Кристин в Украине, какая история поразила ее сильнее всего и впервые ли она в нашей стране — Вікна расспросили ее лично.

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В составе группы международных журналистов осенью вы посетили Украину. Сколько дней вы пробыли здесь?

— Это было пять дней. Я была в Киеве, Гостомеле, Буче, Ирпене.

Какими были ваши ожидания? Что вы ожидали увидеть в Киеве и Киевской области?

— Я хотела получить понимание, что такое война, потому что она сильно отличается, когда наблюдаешь за ней издалека и когда ты здесь.

Я приехала в солнечный день, это была среда, утром. Я выпила кофе на улице и отправилась, чтобы увидеть друзей, и неожиданно услышала первую тревогу.

Это была первая сирена в моей жизни! Я чувствовала себя взволнованно и смотрела на небо. Это была совсем нетипичная ситуация.

Я пошла в укрытие в метро Театральная.

Были ли у вас какие-то ожидания, какой увидите Украину до того, как вы приехали в Киев?

— Нет, потому что я знаю Украину очень хорошо. Я была здесь год назад, проехала вдоль всей линии разграничения поэтому, можно сказать, уже опытная (улыбается).

После поездки в Украину, как вы считаете, можно ли сказать, что люди в Киеве живут нормальной жизнью?

— Нет, конечно же, нет. Они очень стойкие! Я была поражена, насколько они пытаются поддерживать обычное положение вещей, несмотря на то, что Россия постоянно атакует эту нормальность.

Я имею в виду, что не существует нормальной жизни во время войны.

У меня даже был такой опыт: люди очень спокойно относились к сиренам и не прятались в укрытие. Я была с одним из самых крутых мужчин в Киеве. У него с собой была маленькая собачка. Очень маленькая.

Собака осталась без шерсти из-за войны и сирен. В марте, наверное.

Когда я увидела эту собаку, я погладила ее. Это было очень странно — прикасаться к собаке, у которой нет шерсти, и я почувствовала большую жалость к этой собачке. И вдруг все вокруг начали плакать, в том числе и я. Слезы наполнили мои глаза, и они тоже были тронуты и сказали: “Это такое напряжение”.

Это больше, чем напряжение. Вы живете в постоянном напряжении с этими сиренами. Хотя люди очень к ним привыкли, люди уже их игнорируют.

Я также попала на фестиваль документального кино. Люди даже устраивают кинофестивали! Это тоже для того, чтобы поддерживать свою нормальную жизнь. Это тоже форма сопротивления.

И это очень впечатляет, потому что люди не боятся. У них внутри очень много силы.

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Как вам показалось, эти люди устали? Какие они?

— Конечно, каждый устал жить в этом напряжении.

Кто-то рассказал мне, что к нему на крышу прилетают голуби, и они постоянно стучат клювами по крыше. Поэтому иногда, во время сна, подсознательное этого человека воспринимало этот звук, как звук выстрелов.

Поделитесь историей из вашей поездки в Украину, которая вам больше всего запомнилась.

— Я собираю много историй. Больше всего, пожалуй, поразила история Евгения. Он беженец из Луганска. Там изучал философию, но в 2014 году был вынужден уехать. Он всю свою жизнь построил в Киеве, стал журналистом. И когда весь международный персонал покинул Бучу, там еще оставались тела погибших. Их некому было хоронить.

И Женя с друзьями был там, потому что знал, как это делать, как работать с телами. Его отец был паталогоанатомом. Женя мыл тела, готовил их и хоронил. А потом искал родственников погибших.

Я считаю, он сохранил высшее достоинство, человечность во время войны. Сейчас каждый играет свою роль в обществе, чувствуется эта доброта. Все готовы помочь, все очень сплочены.

Мне жаль, что по такой причине. Но, конечно, я никогда не видела украинцев настолько едиными, как в этот момент.

Что вы слышали про Бучу и Ирпень до поездки в Украину? Была ли информация об этих событиях для вас противоречивой, как это представляли некоторые зарубежные СМИ?

— То, что я увидела, отвечало тому, что прочла. Понимаете, я сама журналист, поэтому не получаю информацию из такого рода источников (сомнительных — ред.). Я увидела на месте то же самое, только думала, что Буча гораздо меньше по размерам. Я была удивлена, что Буча — это такой город, это не поселок.

Я была на Яблонской и на Вокзальной улицах. Русские находились на Яблонской, 144, и я увидела там все как было. Я знаю факты о Буче, слышала историю из международных медиа об Иване, выжившем после двух пуль от россиян.

Буча — знаковый город этой войны, этих зверств русских солдат.

Но до сих пор — это очень сильно отличается, когда ты общаешься с людьми вживую, узнаешь их истории. Очень важно рассказывать истории обычных людей об их судьбах. Так можно их прочувствовать, наполнить жизнью эти цифры (имеется в виду подсчет жертв российских преступлений в разных городах и поселках Украины — ред.).

Нет сомнений в том, что часть европейцев устала от войны в Украине. Как вы объясняете обычным немцам, почему поддержка Украины до сих пор столь важна?

— Вы должны рассказывать им эмоциональные истории.

Это работает за счет эмпатии, а еще свойств памяти. Мы запоминаем истории.

Война отчасти чувствуется и в городах Европы, ведь там много беженцев. Но это тяжело понять. Я имею в виду, что люди живут своей жизнью и все они устали от новостей.

Чувствуется, что некоторые люди даже, так сказать, обрадовались, когда увидели в новостях протесты в Иране. Они услышали другие истории, которые отличались — и эти женщины с остриженными волосами…

Как вы считаете, война в Украине — это опасность и угроза только для Украины / для всей Европы / всего мира?

— Я вижу эту угрозу, но не думаю, что Путин атакует НАТО. Я думаю, что целью нападений Путина является демократия, свобода в Европе, все европейское устройство.

На самом деле, это атака на всех нас, ведь даже россияне не думают, что они борются против украинцев.

Они воспринимают эту войну, как войну России против НАТО. И это не только потому, что они проигрывают, но еще и потому, что они должны объяснять своей аудитории снова и снова, почему мощная военная машина до смешного легко проигрывает Украине.

Но они делают это еще потому, что это в их глазах — идея третьей мировой войны.

И, конечно, сейчас мы связаны с этой войной.

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