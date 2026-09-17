Що про мене знає Google: як перевірити свої дані в пошуку

Ми щодня залишаємо сліди в мережі: реєструємося на сайтах, пишемо коментарі, публікуємо фотографії, залишаємо оголошення та створюємо акаунти. Частину з цього з часом забуваємо. Але пошукова система Google може зберігати та знаходити чимало інформації про нашу онлайн-активність.

Перевірити це можна самостійно, причому для цього не потрібні спеціальні програми чи навички. Тож розберімося, що Google знає про тебе, як це перевірити та за допомогою яких команд можна знайти старі згадки, профілі, документи й інші матеріали.

Що про мене знає Google: 10 команд

Починати перевірку найкраще з власного імені, а потім поступово звужувати пошук. Оператори Google дозволяють шукати інформацію на конкретних сайтах, у заголовках сторінок, документах або виключати непотрібні результати.

У пошуку Google “ім’я прізвище”

Найпростіший спосіб перевірити, що знає про тебе пошукова мережа, — ввести власне ім’я та прізвище в пошуковий рядок.

Для точнішого результату використовуйте лапки наприклад: “Олександр Петренко”.

У такому разі пошук орієнтується на точну фразу. Серед результатів можуть бути новини, сторінки компаній, профілі, публічні документи, згадки на сайтах організацій та інші матеріали, доступні пошуковику.

Якщо ім’я та прізвище поширені, результатів буде багато. Тоді варто додати до запиту місто, місце роботи, професію або інше слово, яке допоможе відрізнити вас від тезок.

“Ім’я прізвище” site:facebook.com

Команда site: обмежує пошук одним конкретним доменом. Наприклад шукаєш так: “Олександр Петренко” -site:facebook.com.)

У результатах Google намагатиметься показати сторінки Facebook, де зустрічається вказане ім’я та прізвище. Це зручно, якщо ти хочеш окремо перевірити згадки про себе в конкретній соцмережі.

Замість facebook.com можна вказати linkedin.com, instagram.com, youtube.com або інший сайт. Наприклад, запит із site:linkedin.com допоможе перевірити професійні згадки, а з site:instagram.com — сторінки Instagram, які доступні для пошукової індексації.

Номер телефону

Наступний крок — перевірити власний номер телефону. Введіть його в пошук у лапках, наприклад: “+380991112233”. Так можна побачити, чи зустрічається номер на відкритих вебсторінках. Це можуть бути старі оголошення, сторінки компаній, каталоги або інші публічні матеріали.

Якщо ти багато років користуєтеся одним номером, варто перевірити його у різних форматах. Наприклад, із кодом країни та без нього. Різні сайти могли публікувати один і той самий номер по-різному. Таким чином, можна перевірити що знає Google про тебе.

Електронна пошта

За таким самим принципом можна перевірити електронну пошту. Введіть свою адресу в лапках. Пошук може показати відкриті сторінки, де ця адреса була опублікована. Це можуть бути форуми, документи, сторінки організацій, старі оголошення або інші матеріали.

Особливо корисно перевірити старі електронні адреси, якими ви користувалися багато років тому. Частину таких акаунтів ми вже давно не використовуємо, але згадки про них можуть залишатися в інтернеті.

Ім’я прізвище та місто

Якщо після пошуку за ПІБ Google показує надто багато результатів, додайте до запиту назву міста. Так можна точніше перевірити, що про мене знає Гугл, якщо ввести своє ім’я, прізвище та місце проживання.

Наприклад: “Олександр Петренко” “Житомир”. Така комбінація допомагає звузити результати та знайти сторінки, де одночасно згадуються ваше ім’я і конкретне місто.

Це може бути корисно для пошуку місцевих новин, публічних заходів, професійних згадок, спортивних результатів, сторінок організацій та інших матеріалів.

filetype

Ця команда дозволяє шукати документи певного формату. Наприклад: filetype: pdf “Олександр Петренко”.

У результатах можуть з’явитися PDF-файли, у яких згадується твоє ім’я. Це можуть бути програми заходів, звіти, навчальні матеріали, публічні документи або інші файли, які доступні на сайтах.

За аналогією можна перевіряти й інші формати, якщо вони індексуються Google.

intitle

Цей спосіб використовується, щоб шукати задані слова в заголовку сторінки. Наприклад: intitle:”Олександр Петренко”.

Цей запит допоможе відшукати, яку інформацію про тебе знає Google, а точніше — сторінки, у заголовках яких безпосередньо згадується твоє ім’я. Це можуть бути публікації в медіа, профілі, оголошення або інші матеріали, присвячені саме тобі.

intext

Ця команда використовується для пошуку заданих слів у текстовому вмісті сторінок. Наприклад: intext:”Олександр Петренко” “Житомир”.

Такий запит може допомогти знайти згадки про тебе усередині статей, матеріалів або інших сторінок, де ваше ім’я не обов’язково винесене в заголовок.

Разом із назвою міста цей оператор можна використовувати для точнішого пошуку локальних згадок.

“Ім’я прізвище”- site.com

Якщо певний сайт постійно потрапляє у результати й заважає побачити інші згадки, його можна виключити. Для цього перед оператором ставлять знак мінус: “Олександр Петренко” -site:facebook.com.

Пошукова система прибере з результатів сторінки Facebook і покаже інші знайдені джерела.

Таким самим способом можна виключити Instagram, LinkedIn або будь-який інший домен. Це особливо корисно, коли ти хочеш подивитися, що про мене знає Гугл за межами основних соцмереж.

“Старий нікнейм”

Під час перевірки цифрового сліду не варто обмежуватися лише ім’ям та прізвищем. Якщо ти колись використовував псевдонім або нікнейм у соцмережах, на форумах, у блогах чи інших сервісах, введіть його в лапках.

Наприклад: “старий_нікнейм”.

Так можна натрапити на старі профілі, коментарі, публікації або сторінки, про які ви вже давно забули.

Якщо нікнейм був рідкісним і ти використовував його на різних платформах, такий пошук може показати, наскільки великий цифровий слід залишився від старих акаунтів.

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Як перевірити свої дані в акаунті Google

Пошук Google та інформація у твоєму у акаунті — це не одне й те саме. Пошуковик показує сторінки, які доступні в інтернеті та можуть потрапляти до пошукової видачі. Водночас у твоєму профілі пошукової системи може зберігатися інформація про активність у сервісах компанії відповідно до вибраних налаштувань.

Щоб перевірити її, відкрийте розділ Google Мої дії. Тут можна переглянути збережену активність, зокрема пошукові запити та використання окремих сервісів.

Варто також зайти в налаштування акаунта й перевірити, які види активності зберігаються та як довго вони можуть зберігатися. Якщо потрібно отримати копію своїх даних із сервісів, можна скористатися Google Takeout.

Що робити, якщо ти знайшов про себе зайву інформацію

Якщо пошук показав старий номер телефону, електронну адресу, непотрібний профіль або інші персональні дані, спочатку потрібно визначити джерело інформації.

Якщо сторінка належить іншому сайту, видалення даних зазвичай потрібно запитувати саме у його власника. Окремо існують інструменти Google для подання запитів щодо певних видів персональної інформації в результатах пошуку.

Водночас важливо розрізняти видалення результату з пошукової системи і видалення самої інформації з інтернету. Якщо дані залишаються на сайті, вони можуть бути доступними безпосередньо там навіть після зміни пошукової видачі.

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